Carlo Messina miglior CEO tra le banche europee: c’è anche l’impegno “di tutte le nostre persone, cui va il mio sentito ringraziamento” alla base dell’apprezzamento da parte di investitori e analisti finanziari. Il riconoscimento conferma la leadership in Europa del Gruppo.



Carlo Messina: i punti di forza che hanno reso Intesa Sanpaolo leader in Europa



Per il settimo anno consecutivo Carlo Messina, Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo, è stato designato miglior Chief Executive Officer delle banche europee sulla base dei voti di circa 1.800 investitori istituzionali e analisti finanziari che Extel, società di ricerca specializzata, ha intervistato per stilare la classifica 2024. Il riconoscimento, a conferma della leadership in Europa di Intesa Sanpaolo, arriva in un anno di profonda trasformazione per il Gruppo. Lo scorso 2 aprile è diventata effettiva la nuova organizzazione di Intesa Sanpaolo basata sui “punti di forza che hanno reso la banca leader europeo e sulla capacità di innovare l’assetto di Gruppo”: come aveva sottolineato anche il CEO Carlo Messina, è stata concepita proprio con l’obiettivo di affrontare sempre più efficacemente le sfide del settore in Europa attraverso i migliori nuovi talenti manageriali. Risorse interne, valorizzate in una prospettiva di lungo termine, che con il supporto di professionisti di grande esperienza, per anni in ruoli di elevata responsabilità all’interno del Gruppo, potranno rispondere al meglio alle sfide future e rafforzare ulteriormente la leadership in Europa di Intesa Sanpaolo.



Carlo Messina: il forte apprezzamento da parte di investitori e analisti finanziari merito “di tutte le nostre persone”

La nuova organizzazione, aveva spiegato il CEO Carlo Messina, “unisce giovani in ruoli chiave e manager con una solida esperienza alle spalle. La capacità di generare nuovi talenti manageriali consentirà alla Banca di rimanere leader in una prospettiva ultradecennale”. Il nuovo piano di ricambio generazionale e di competenze nasce anche nell’ottica di accompagnare il programma di sviluppo digitale e supportare in via anticipatoria l’avvio del nuovo Piano d’Impresa: l’obiettivo inoltre è di continuare a sostenere le persone che lavorano per la crescita del Gruppo riqualificando diverse mansioni e rendendole più tech. Sul valore dei professionisti di Intesa Sanpaolo si è espresso in diverse occasioni il CEO Carlo Messina: anche recentemente, nel commentare il posizionamento all’interno della classifica Extel, ha rimarcato come il forte apprezzamento da parte di investitori e analisti finanziari sia merito dell’impegno “di tutte le nostre persone, cui va il mio sentito ringraziamento” unitamente “a un management team preparato e coeso, a un modello di business unico, ben diversificato e resiliente e a elevati investimenti in tecnologia”.