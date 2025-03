La notizia arriva dal Critico d’Arte Paolo Battaglia La Terra Borgese, membro del Supremo Consiglio Unito dei Sovrani Grandi Ispettori del 33° ed ultimo Grado del RSAA della stessa Comunione di Piazza del Gesù e del Concilium Boni Viri (Senato Massonico - NDR)

Celebrata in sontuosità ed eleganza di apparati a Varsavia, nei giorni ventidue e ventitré appena trascorsi, si è svolta la solenne cerimonia dell’Equinozio di Primavera, nel 103° anniversario dalla costituzione nel 1922 del Supremo Consiglio di Polonia, nato sotto l’egida del Supremo Consiglio allora presieduto dal nostro Sovrano Raoul Vittorio Palermi, e da questo fraternamente e costantemente sostenuto nel corso del proprio esilio, fino alla caduta del Muro di Berlino.

L’importante assise, alla quale hanno partecipato Alti Dignitari dell’Ordine Simbolico come del RSAA si è svolta in una storica villa patrizia, ove in ampie sale si sono svolti i Lavori e la successiva Agape. Il Pot.mo Sovrano Ven.mo Fr. Waldemar Gniadek per il SUPREME COUNCIL of 33° and LAST DEGREE of the AASR for POLAND & THE BALTIC STATES e il Temporary Grand Master Ill.mo Ven.mo Fr. Enrico Oliva per la GRAN LOGGIA DI POLONIA DEGLI AL&AM hanno presieduto congiuntamente gli Architettonici Lavori, resi ancor più solenni dal passaggio di Maglietto di Gran Maestro dalle mani dell’Ill.mo Fr. Enrico Oliva al nuovo Gran Maestro Ill.mo e Ven.mo Fr. Bogdan Ozga-Zielinski Danek: cerimonia che, con momenti di intensa commozione, è stato dato di presiedere al Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia Nazionale degli ALAM – Comunione di Piazza del Gesù – Ill. Fr. GIUSEPPE BELLANTONIO, che ha espresso la propria gratitudine per l’onore concessogli.

Hanno partecipato le Delegazioni provenienti dai Paesi Baltici, da San Pietroburgo, dalla Romania e – sempre per l’Italia – quelle del “Supremo Consiglio Unito dei Sovrani Grandi Ispettori del 33° ed ultimo Grado del RSAA” e della “Gran Loggia Scozzese Reale d’Italia”, guidate dal Pot.mo Fr. Mario La Spina, che hanno dato luogo a un Documento di Reciproco Riconoscimento e nomina dei Garanti di Amicizia con i corrispondenti Alti Corpi polacchi; nel contempo, è stato portato il saluto anche dell’Ordine Elvetico dei Liberi Giordaniti oltreché dell’Illustre Sovrano del Supremo Consiglio della stessa Comunione di Piazza del Gesù Pot.mo Fr. Alberto Adamo. Il giorno 23, durante una colazione dove si era, ancora una volta, ospiti del Sovrano e del Gran Maestro polacchi, ci si è ritrovati in uno splendido e storico ambiente: un’antica e storica birreria a ridosso delle Mura Antiche di Varsavia.

Un luogo che sprigiona intense vibrazioni e che ha indotto tutti i presenti a dare spontaneamente – ma certamente, non ‘a caso’ - vita a un Gruppo di Studio Italia-Polonia (opererà a Varsavia ospite della Gran Loggia di Polonia) finalizzato a percorrere la via di studi, analisi e approfondimenti culturali e iniziatici comuni: avendo come obiettivo quello di muoversi con energia lungo lo storico percorso di quell'Arte Reale i cui valori si sono via via velati dall'inizio del 1700 a oggi, rammentando che proprio in quell'epoca ebbe vita, al netto dei fermenti sociali e culturali nonché degli aneliti di Libertà, Uguaglianza e Fraternità, il “sistema delle Grandi Logge”: sistema che ha depotenziato la capacità delle Logge stesse di operare in piena autonomia, libertà, sovranità e indipendenza.