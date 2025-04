LE ANIME DI PIETRA DI MARIA TERESA SABATIELLO

Le famose Anime di Pietra di Maria Teresa Sabatiello si aggiungono al Parco Ambiental…Mente. La sacralità del dialogo tra l’artista e la materia gioca un ruolo fondamentale nel nuovo modo di fare arte non più attraverso la solo pittura su una tela preconfezionata, bensì creando nuove storie direttamente sulla pietra.

Maria Teresa Sabatiello si distingue per originalità nell’impiego di un supporto completamente alternativo e nel conferire un’intensità espressiva, ricercata attraverso la naturalezza della pietra, dotata di innumerevoli sfaccettature e di un seducente movimento equiparabile a una danza di sassi.

“Quando raccolgo un sasso non sempre ho ben chiaro in mente il suo suggerimento, a volte è un semplice bisbiglio… poi, poggio la pietra sul tornio e ad un certo punto il bisbiglio diventa prima voce chiara e nitida ed infine un vero e proprio urlo… La mano prende a tracciare il disegno in tutti i suoi dettagli, affinché poi, nel dipingere, nulla vada “perso”… nessuna piega, nessuna sporgenza: il colore scopre, invece che ricoprire, svela, Anima…Il dialogo con la Pietra ha il ritmo lento e paziente di un discorso che parte da lontano, che non conosce la fretta.

Lo accompagna sempre la musica, il movimento della mano che gira il tornio… da destra verso sinistra… da sinistra verso destra…. lo studio accurato della forma pretende un’osservazione scrupolosa. Lo sguardo corre da un dettaglio all’altro, si interroga, le mani indagano la sagoma. Così nasce ogni volta la mia nuova Anima”.