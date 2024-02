Giovedì si è conclusa l'ultima sessione della tre giorni di test ufficiali della MotoGP sul circuito di Sepang, in preparazione per il Campionato del Mondo 2024. I piloti hanno potuto sfruttare al megio anche questa giornata con la pioggia (inizialmente prevista per il pomeriggio malese) che alla fine non è caduta (almeno) sul circuito, permettendo così ai team di portare a termine il loro programma di lavoro in base al programma previsto.

Anche nel terzo giorno si è registrato un predominio Ducati, che ha ottenuto i primi quattro migliori tempi dell'intera sessione e ha posizionato ben cinque moto tra le prime sei della classifica, con l'Aprilia di Aleix Espargaro, quinta a 409 millesimi dal primo.

Chi è stato il pilota a piazzare il miglior tempo?

Il campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale), che ha realizzato un tempo sul giro a dir poco spettacolare, fermando il cronometro a 1'56"682, nuovo record "non" ufficiale del circuito, otto decimi più veloce della pole da lui ottenuta nel 2023.

Secondo Jorge Martin (Pramac) a 172 millesimi, che precede l'altro ducatista ufficiale Enea Bastianini, terzo a 233 millesimi.

A seguire, troviamo Alex Marquez, vincitore dell'ultima Sprint Race di Sepang, che si è piazzato al quarto posto a 256 millesimi dalla vetta con la Ducati GP23 del Team Gresini, mentre suo fratello Marc si è classificato al sesto posto.

Marc ha fatto un deciso passo avanti rispetto a ieri, affermando di essere un po' più a suo agio sulla GP23, ma non è stato più lento di quasi 6 decimi dal tempo di Bagnaia nella simulazione di qualifica. Della pattuglia Ducati non possiamo dimenticare Fabio Di Giannantonio (VR46), settimo a 661 millesimi.

Ancora una giornata positiva per il debuttante Pedro Acosta del team KTM GasGas Tech 3, che si è classificato al decimo posto a 683 millesimi dal primo. Completano la top10 Joan Mir con la Honda a 692 millesimi e il sudafricano Brad Binder che con la KTM ufficiale è settimo a 625 millesimi.

Non pervenuta la Yamaha, con Fabio Quartararo 11° a 843 millesimi, mentre lo spagnolo Maverick Viñales - a differenza del suo compagno di squadra - ha faticato con la nuova Aprilia, facendo registrare il 12° tempo a 846 millesimi.

Questo il commento di Bagnaia ai microfoni di Sky a fine sessione:

"Il tempo è la conseguenza del lavoro svolto. Andiamo via da qui con un’ottima base per riprendere il lavoro in Qatar. Siamo riusciti a provare tutto quello che avevamo in programma e molte cose hanno funzionato, quindi sono molto contento. La moto mi piace moltissimo, ha molti punti a favore, soprattutto in frenata. Sono soddisfatto, il tempo che è venuto fuori è qualcosa di molto bello, ma sono Test e la pista è migliorata tanto dopo sei giorni a girare e senza pioggia.

In Qatar porteremo avanti dei lavori sulle mappature, in frenata siamo migliorati tanto. Bastianini è stato molto forte, è partito carico. Martin è veloce, ma sono tanti i piloti forti e bisogna aspettare un po’. Per vincere il terzo Mondiale? Devono migliorare pilota e moto, va di pari passo".