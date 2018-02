Concerto di Pasqua 2018 tra arte, musica, canto e solidarietà

Nell’immimenza della S.Pasqua, il 25 marzo 2018, l’Associazione Culturale Noi per Napoli presenta un Evento davvero eccezionale il ” Concerto di Pasqua “presso il Complesso monumentale di S.Anna dei Lombardi a Napoli in Piazza Monteoliveto, nella Domenica delle Palme che precede la Domenica di Pasqua, per celebrare con l’inestimabile bellezza della musica, del canto e dell’arte un Inno alla vita nel nome della solidarietà, della speranza e dell’accoglienza verso tutti coloro che ”soffrono per la mancanza di lavoro, per i drammi familiari, per le malattie, soffrono a causa delleguerre e del terrorismo, a causa degli interessi che muovono le armi e le fanno colpire, uomini e donne ingannati, violati nella loro dignità, scartati” e per lanciare un messaggio di riconciliazione, di pace, di giustizia ed equità sociale raffigurati dell’Ulivo della Pasqua incipiente!

Protagonisti del Concerto saranno artisti lirici Olga De Maio soprano,Luca Lupoli tenore, il M° Davide Inglese cornista, accompagnati dall’Orchestra San Giovanni e dal Coro Vox Artis diretti dal M° Keith Goodman, con circa 50 artisti tra professori d’orchestra e coristi!

Eseguiranno un programma che spazia dalle Arie sacre tratte dalle opere di autori come Pergolesi, quale il Salve Regina, Haendel, Serse, Rossini, Petite Messe Solennelle, Franck con lo stupendo Panis Angelicus, il virtuosistico Concerto di Mozart per corno ed orchestra n.1 K412, brani corali di Haydn, Mozart (Veni Sancte Spiritu k.41) ed Haendel, un ricco e vario programma che sarà introdotto dagli interventi storici del giornalista Giuseppe Giorgio.