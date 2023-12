Gruppo FS ha firmato uno storico memorandum of understanding con Gruppo MSC, volto ad aumentare la quantità di merci circolanti su treno attraverso la creazione di nuovi terminal intermodali che connettano tratte marittime e ferroviarie. Tra i firmatari, gli AD Luigi Ferraris e Sabrina De Filippis, nonché il Chairman Gianluigi Aponte.



Gruppo FS e Gruppo MSC uniti per la creazione di nuovi terminal intermodali

Gruppo FS e Gruppo MSC hanno recentemente firmato un memorandum of understanding a Ginevra: un accordo volto a creare una nuova società, nota come NewCo, dedicata alla creazione di nuovi terminal intermodali. L'obiettivo è espandere la rete logistica per il trasporto merci tra i porti italiani e il resto d'Europa, continuando a sviluppare le sinergie tra trasporto marittimo e ferroviario in una direzione integrata, efficiente e sostenibile. La firma di questo accordo è avvenuta in presenza dell'Amministratore Delegato del Gruppo FS, Luigi Ferraris, e di Gianluigi Aponte, Chairman del Gruppo MSC. Un ruolo importante nella stipula dell’accordo è stato ricoperto da Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics, il capofila del Polo logistico delle Ferrovie dello Stato Italiano, e da Giuseppe Prudente, Chief Logistics Officer di MSC e Presidente di MEDLOG. Il memorandum prevede la creazione di una nuova società, controllata da Mercitalia Logistics (51%) e con la partecipazione di MEDLOG (49%), realtà del Gruppo MSC specializzata in intermodalità e logistica.



Sabrina De Filippis: “L’accordo faciliterà il conseguimento degli obiettivi del Gruppo FS sulla quota di merci trasportate via treno”

Sabrina De Filippis, AD di Mercitalia Logistics, capofila del Polo Logistica del Gruppo FS, ha sottolineato la natura storica dell’accordo: “Il memorandum firmato oggi, con un importante partner internazionale, conferma l’impegno che Gruppo FS sta portando avanti per diventare il player europeo della logistica. L’accordo rientra tra le azioni del nostro Piano Industriale, che prevede il potenziamento dei terminal esistenti e la realizzazione di nuovi hub multimodali, tecnologicamente avanzati e a basso impatto sull’ambiente”. Mercitalia Logistics ha infatti investito somme ingenti nella costruzione di nuovi terminal intermodali, che renderanno il trasporto di merci sempre più agevole e sostenibile. L’accordo va dunque nella direzione degli obiettivi a lungo termine del Gruppo, che prevedono di fare raddoppiare la quota di merci che viaggia su rotaie entro i prossimi dieci anni: “Questo permetterà di incrementare i volumi delle merci trasportate in treno anche grazie a connessioni sempre più efficaci dei nostri porti e dei nostri terminal alla rete nazionale e ai corridoi ferroviari europei, consolidando l’integrazione dei sistemi di trasporto mare-ferro-gomma”.