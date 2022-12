Rispetto alle previsioni precedenti si conferma come principale competitor per la categoria Miglior attore non protagonista Ke Huy Quan per il film rivelazione targato A24 Everything Everywhere All At Once dopo aver vinto quasi tutti i premi finora assegnati dai critici americani.

Seguono Brendan Gleeson (Gli spiriti dell’isola), Judd Hirsch (The Fabelmans), Ben Whishaw (Women Talking) e Paul Dano (The Fabelmans). Sul piano new entry spiccano le prove di Brian Tyree Henry (Causeway) e di Mark Rylance (Bones and All).