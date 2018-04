Dopo l'intervento, Pedrosa regolarmente in pista negli USA

Il pilota della Repsol Honda Dani Pedrosa sarà regolarmente in pista ad Austin nel GP degli USA, terzo appuntamento del Campionato del Mondo di MotoGP 2018.

Reduce dall'intervento subito per la frattura al polso riportata nell'ultima gara disputata in Argentina, lo spagnolo si sta ancora sottoponendo alla riabilitazione, ma nel weekend sarà pronto per affiancare il compagno di squadra Marc Marquez in quello che per loro e per la loro squadra è, per tradizione, un gran premio ricco di successi e di record, sia in fatto di pole position che di vittorie.