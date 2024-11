Cigliano - Vercelli - Nella prima mattinata di oggi, domenica 3 novembre, intorno alle 8, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta a Cigliano, in via Santa Anna, presso l'ex Discoteca Due per un principio di incendio.

All'arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno circoscritto le fiamme, impedendo che si propagassero al resto della struttura.

Le cause dell'incendio sono tutt'ora in corso di accertamento. Presenti anche i Carabinieri di Livorno Ferraris.