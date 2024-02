Continua l'interesse costante dei media per le straordinarie opere di Antonio Del Donno. Domani, 24 febbraio, alle 21:00, su ArteOraTv, canale 123 del digitale terrestre, Roberto Porcelli guiderà uno speciale dedicato al talentuoso artista beneventano, offrendo un'opportunità unica di immergersi nel mondo affascinante delle sue creazioni. Non è la prima volta che ArteOraTv dedica una programmazione alle opere di Del Donno; un impegno costante che ha contribuito a diffondere la sua arte non solo in Italia, ma anche oltre confine, grazie alla visione e alla dedizione di Roberto Porcelli.

Le opere di Del Donno stanno vivendo una rinascita, soprattutto attraverso il mezzo televisivo, guadagnando sempre più apprezzamento da parte del pubblico e dei collezionisti. La figura di Del Donno si inserisce tra i grandi artisti storici che hanno intrapreso il loro percorso a partire dagli anni 50/60 del secolo scorso, a contatto con personaggi dell’arte che hanno creato correnti e avanguardie artistiche riconosciute ancora oggi tra le più prestigiose.

Nonostante la presenza consolidata nelle collezioni dei principali musei italiani e internazionali, il nome di Del Donno è rimasto per lungo tempo confinato tra pochi intenditori e galleristi. Tuttavia, grazie al medium televisivo, si sta diffondendo a un pubblico sempre più vasto la possibilità di ammirare e possedere le sue straordinarie opere.

Invitiamo caldamente tutti gli appassionati d'arte a non perdere la trasmissione di domani sera, un'opportunità imperdibile per immergersi nell'universo artistico di Antonio Del Donno.