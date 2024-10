Dopo l’enorme successo di ascolti e critica di “Fiori sopra l’Inferno”, arriva il 28 ottobre, in prima serata, su Rai Uno, la seconda stagione tratta dalla fortunata saga di Ilaria Tuti, “I casi di Teresa Battaglia - Ninfa Dormiente”, la serie tv coprodotta da Rai Fiction con Publispei, la casa di produzione presieduta da Verdiana Bixio, tratta dal secondo romanzo della saga di Ilaria Tuti, pubblicato da Longanesi - Gruppo Editoriale Mauri Spagnol e tra i successi editoriali degli ultimi anni.

Le riprese dell’adattamento, del grande successo letterario, si sono svolte a Malborghetto, Tarvisio, Camporosso, Cave del Predil, Fusine in Valromana, Valbruna, Chiusaforte e Udine. Sulle montagne friulane della Val Resia, viene ritrovato il cadavere di una giovane poliziotta: si è sparata un colpo al cuore. La sua morte, però, non convince la profiler Teresa Battaglia (Elena Sofia Ricci). Per lei, l’omicidio dell’agente Marta Trevisan è stato camuffato con un suicidio. La ragazza cercava la verità sul padre, reo di aver ucciso la sua amante Hanna, originaria della comunità resiana.

Il corpo di Marta è stato ritrovato da Sandro (Giulio Cristini) e Diego (Alessandro Orrei), atleti di bouldering. Ma solo Sandro ha testimoniato alla polizia, omettendo la presenza dell’altro ragazzo. Teresa affida l’indagine a Marini (Giuseppe Spata), sorpreso da questa prova di fiducia del commissario. Il gesto di Teresa nasconde, però, anche la paura di dimenticare informazioni per l’aggravarsi della sua malattia.

E non è l’unica cosa di cui deve preoccuparsi. A Udine, è arrivato il nuovo dirigente della Squadra Mobile Lona (Fausto Maria Sciarappa), e Teresa lo conosce bene, tanto da evitarlo. Marini intuisce che il disprezzo di Teresa viene da lontano. Che sia lui l’ex marito della Battaglia? La regia è firmata da Kiko Rosati. La serie, in 6 episodi, in onda il 28 ottobre, su Rai Uno, è scritta da Donatella Diamanti, Valerio D’Annunzio, Mario Cristiani e Giovanna Koch. Head Writer, Donatella Diamanti. Supporto Organizzativo e Finanziario di Friuli Venezia Giulia Film Commission – Promo Turismo FVG. Con la collaborazione della Polizia di Stato.