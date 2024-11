Dal 21 al 24 novembre 2024, nel quartiere Magliana del Municipio XI, Dominio Pubblico torna con un’edizione speciale del Festival delle Passeggiate - Là dove tutto scorre, il progetto culturale nato dall’intuizione del direttore e regista Tiziano Panici e dalla poetessa e cantautrice Giulia Ananìa. Due itinerari performativi, volti a svelare le bellezze più caratteristiche e gli angoli più inaspettati del quartiere, ma anche del Fiume Tevere, all’insegna dell’inclusione sociale e dell’aggregazione.

Dopo il successo delle prime edizioni, il Festival delle Passeggiate propone un nuovo mix di intrattenimento e partecipazione attiva della cittadinanza che contraddistingue l’azione di Dominio Pubblico nel Municipio XI: grazie alla fitta rete di contatti tra associazioni locali, istituzioni scolastiche ed enti pubblici, l’evento affianca alle passeggiate performative – con la partecipazione di ospiti del mondo dello spettacolo e della canzone, sociologi, scrittori e poeti – anche attività collaterali formative, che nascono per interagire con il tessuto urbano e poter lavorare sul coinvolgimento di più fasce di popolazione.

Ospiti d’eccezione delle passeggiate, che quest’anno per la prima volta si svolgeranno anche in bicicletta e in carrozzina, il rapper e produttore discografico Piotta; il cantautore e polistrumentista Matteo Alieno che da X Factor è partito per una carriera che riporta i giovani alla riscoperta del cantautorato; il duo Manatì, composto da Martina Bertini e Cristiana Dalla Vecchia, musiciste e produttrici che accompagnano alcune delle più importanti realtà musicali italiane (da Margherita Vicario a Calcutta e tanti altri); la Premiata Compagnia Amilcare Polpacci e F.lli, compagnia circense che con le loro strambe biciclette accompagneranno i partecipanti sulla pista ciclabile del Tevere. Il Festival verrà seguito da un radio podcast itinerante a cura della Redazione U25 di Dominio Pubblico in collaborazione con la radio inclusiva Radio 32 e diffuso sulla piattaforma di travel podcast Loquis. Verranno infine coinvolte tutte le realtà e le associazioni presenti e attive sul quartiere: il Comitato di Quartiere di Magliana, l’Associazione Parole e Ombre, la Ciclofficina Macchia Rossa e tante altre.

Le passeggiate si svolgeranno il penultimo weekend di novembre: sabato 23 novembre si partirà da Villa Bonelli e si attraverserà la Magliana, fra storia, peculiarità e street art, per giungere nel cuore del quartiere in Piazza Fabrizio De Andrè. Novità assoluta di questa edizione speciale: la passeggiata del 24 novembre, che partirà davanti alla storica chiesetta di Santa Passera risalente agli inizi del V secolo d.C., prevederà anche una vera e propria biciclettata. I partecipanti saranno invitati a prendere parte all’evento in bici, a piedi o in sedia a rotelle. Ognuno a tempo suo. Ci sarà dunque la possibilità di percorrere la storica ciclovia del Tevere conosciuta come Regina Ciclarum che condurrà i passeggiatori e i ciclisti al parco Tevere Magliana. Tutte le persone dotate di biciclette verranno guidate dalla compagnia Polpacci e da Giulia Ananìa e, grazie alla collaborazione con la Ciclofficina Macchia Rossa, sarà possibile anche prendere “in prestito” dei mezzi facendone richiesta. Anche le persone con disabilità motorie saranno partecipi di questa particolare marcia che ancora una volta ci condurrà alla scoperta dei territori inesplorati di Roma, stavolta lungo l’ansa del Tevere, là dove tutto scorre.

Oltre ai tour lungo il Fiume Tevere e per le strade di Magliana, Dominio Pubblico promuove una serie di attività collaterali. Si parte il 21 novembre con il ciclo di incontri "Strade Aperte", un laboratorio di storytelling urbano realizzato dagli Under 25 di Dominio Pubblico; parallelamente si terrà un laboratorio di creazione di cartoline artistiche curato da Marta Di Meglio, curatrice artistica per UP Urban Factory, rivolto a studenti delle scuole medie del territorio. Durante le mattinate delle passeggiate, dalle 10 alle 13 sarà attivo in Piazza De Andrè e al Parco del Tevere Magliana un laboratorio di incisione rivolto ai più piccoli, condotto da Stamperia del Tevere di Corviale.

“L'edizione speciale del Festival delle passeggiate condurrà il pubblico con due grandi attraversamenti performativi a conoscere la famosa Banda della Magliana: la banda dell'Amore - racconta la poetessa Giulia Anania - Camminandoci accanto, anche pedalando, o in carrozzella o guidandoci per mano ci lasceremo scorrere; come ci insegna il Tevere, altro grande protagonista di questa edizione. Ma torniamo alla celebre Banda dell'Amore. Si, Perché nonostante la brutta reputazione, scopriremo che invece questo quartiere è soprattutto cuore e belle persone. Tanto fermento culturale, resistenza, risate, poesia. Tante culture da tutto il mondo parlano qui un nuovo romanesco. Tanta storia, cultura e immaginari vi lasceranno sorpresi in questo vivace quartiere fiancheggiato dal Tevere bello e fiero”

“Questa è un'edizione speciale per un quartiere molto speciale: Magliana e la sua prossimità con il Tevere - queste le parole del direttore Tiziano Panici - La vicinanza con il fiume che ha caratterizzato e determinato la sua storia a partire dalle origini, quando un uomo visionario, Michelangelo Bonelli, decise di piantare alberi da frutta in una zona paludosa. Sognare la città e il suo assetto urbano immaginando anche quello che sembra impossibile, ecco cosa ci piacerebbe condividere con le cittadine e i cittadini che verranno a passeggiare con noi, scoprendo le meraviglie di un territorio che pensavamo di conoscere e che invece, spesso non siamo in grado di vedere: dobbiamo riscoprire la nostra città con gli occhi della poesia per tornare ad innamorarci di nuovo”

Dal 21 al 24 novembre 2024 - Magliana (Municipio XI, Roma)

Passeggiate urbane:

- Sabato 23 novembre | h 10:00 - partenza da Villa Bonelli, Via Camillo Montalcini,1

- Domenica 24 novembre | h 10:00 - partenza da Chiesa di Santa Passera, Vicolo di Santa Passera, 1

Evento gratuito

PERCORSI DI MOBILITA’ SOSTENIBILE PER RAGGIUNGERE I MEETING POINT:

Villa Bonelli. Treno: Linea FL1 fermata Villa Bonelli / Metro: Linea B/B1 fermata Basilica S. Paolo + autobus linea 128 / Autobus: linea 44 fermata Benucci-Montalcini da Stazione Trastevere

Chiesa di Santa Passera: Treno: Linea FL1 fermata Villa Bonelli + autobus 128-780-781 / Metro: Linea B/B1 fermata Basilica S. Paolo + autobus linea 128 / Autobus: linee 128-780-781-775

INFO PER IL PUBBLICO: +39 3342641854 | www.dominiopubblicoteatro.it

