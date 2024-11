Dal 14 al 18 novembre 2024, ArtePadova torna nei padiglioni di Padova Fiere, consolidando il proprio ruolo di appuntamento di riferimento per il mercato dell’arte in Italia. Con oltre 15.000 opere esposte da 140 gallerie selezionate, la manifestazione offrirà un viaggio unico attraverso i capolavori dell’arte moderna e contemporanea.

Tra le opere più attese di questa edizione, spicca il Vangelo realizzato nel 1976 dal maestro Antonio Del Donno, un’opera straordinaria che coniuga materiali di recupero e un intenso simbolismo spirituale. Il capolavoro è composto da tavole di legno unite da robuste cerniere in ferro, su cui i versetti del Vangelo sono incisi a fuoco, creando un connubio tra forza visiva e riflessione spirituale. L’opera, insieme a sculture in ferro e tele degli anni ’80 e ’90, è stata attentamente selezionata e catalogata dal Dott. Alberto Molinari, procuratore dell’archivio del Maestro.

Lo stand ARTEORATV, curato da Roberto Porcelli, sarà il punto di riferimento per ammirare non solo il lavoro di Del Donno, ma anche una straordinaria selezione di opere firmate da grandi protagonisti dell’arte italiana come Mario Schifano, Tano Festa, Franco Angeli e Renato Mambor. Questi maestri, apprezzati dalla critica e amati dai collezionisti, rappresentano un patrimonio imprescindibile della nostra cultura artistica.

ArtePadova 2024 si preannuncia dunque come un evento imperdibile per appassionati, collezionisti e professionisti, offrendo l’opportunità di immergersi nel meglio del panorama artistico nazionale e internazionale.