“Nei primi mesi del 2025 si provvederà con i vigili urbani a sistemare la collocazione degli spazi dedicati all’affissione degli annunci funebri nelle aree e nei punti individuati: non esiste infatti alcun problema economico per il Comune”.

Lo ha assicurato il Sindaco Pippo Midili rispondendo, nel corso della seduta consiliare di “Question Time”, al Consigliere Massimo Bagli, che aveva chiesto delucidazioni sulla mancata attuazione del regolamento per l’affissione di annunci funebri negli spazi comunali, approvato due anni addietro dal civico consesso, “considerato che ciò potrebbe essere causa di mancati introiti per il bilancio comunale”.

Superato questo punto, in aula consueti interventi dei Consiglieri su problematiche varie: Damiano Maisano, richiamando il provvedimento adottato per ripristinare il muro di recinzione del campo sportivo “Salmeri” e della scuola “Piraino” con la somma di 38.900 euro, ha considerato insufficiente tale importo per riqualificare la struttura dell’impianto sportivo, sostenendo che non risponde alle attese della tifoseria. In merito ad un subappalto nei lavori per l’asilo Calcagno, ancora ha evidenziato che è si tratta della terza ditta presente nella graduatoria, auspicando comunque che sia la volta buona per completare la struttura, destinata a diventare museo del mare; quindi sempre Maisano ha invitato il presidente a convocare il Consiglio in adunanza ordinaria, per trattare numerosi argomenti di interesse.

Il Consigliere Antonio Foti ha invece richiamato l’attenzione sulla seconda linea del depuratore e sulla discarica di ponente con le relative problematiche, che si trascinano da anni.