Pierre Kalulu è un nuovo difensore della Juventus e arriva in prestito dal Milan fino al 30 giugno 2025.

Rinforzo per la retroguardia a disposizione di mister Thiago Motta, il difensore nato a Lione il 5 giugno 2000 è cresciuto nel settore giovanile dell’Olympique Lione dal 2010 fino al 2018, approdando poi nella squadra B del club della sua città d’origine alla soglia della maggiore età.

Nell’estate 2020, il passaggio al Milan con cui ha disputato 112 partite nelle ultime stagioni tra Serie A - in cui ha trovato anche tre gol e un paio d’assist - e coppe europee, maturando la giusta esperienza da poter mettere in campo in bianconero nei prossimi mesi.





Crediti immagine: comunicato stampa Juventus