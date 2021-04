La categoria Miglior Attrice protagonista ci ha riservato molte sorprese durante questa lunghissima Stagione dei Premi con una serie di verdetti che puntualmente hanno rimescolato le carte.

In siffatto contesto tra le 5 candidate abbiamo 4 attrici che hanno vinto un premio chiave a testa, oltre ai numerosi riconoscimenti assegnati dalla critica americana. Questa equa distribuzione dei premi precursori è una delle ragioni che rende incerte le previsioni per questa categoria.

A tal proposito Carey Mulligan per il revenge movie Promising Young Woman ha vinto il Critics Choice Award, Viola Davis per Ma Rainey's Black Bottom ha conquistato il SAG Award, Frances McDormand per Nomadland ha vinto il BAFTA e Andra Day ha ottenuto il Golden Globe.