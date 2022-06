Al via è Quartararo il più veloce e infilarsi nella prima curva del Sachsenring e a prendere il comando del GP di Germania di MotoGP. Bagnaia gli è dietro e al secondo giro va al contrattacco, affiancando il pilota della Yamaha alla prima staccata. Passa in testa ma va leggermente largo, permettendo così al francese di superarlo. All’inizio del quarto giro, però, la Ducati numero 63 perde aderenza sul posteriore in uscita da curva 1 e per Bagnaia, ancora una volta, la gara finisce senza poter tagliare il traguardo, anche se in casi simili è quasi impossibile che la colpa di quanto accaduto possa essere del pilota!

Con Bagnaia fuori, per Quartararo la gara si è trasformata in una specie di passerella, tanto da vincerla in solitaria con 5 secondi di vantaggio sulla Pramac, motorizzata Ducati, di Zarco. Terzo gradino del podio, per la Ducati ufficiale di Miller. Un risultato che mitiga in parte la delusione della casa di Borgo Panigale per aver perso l'ennesima occasione per lottare per la vittoria.

Quarto posto per l'Aprilia di Aleix Espargaro che a metà gara ha lottato per diversi giri per mantenere la seconda posizione con il compagno di squadra Vinales, finché quest'ultimo non ha dovuto ritirarsi per un problema alla sospensione posteriore.

Quinta piazza per Luca Marini (VR46) brillante nell'ultima parte di gara dove ha superato uno Jorge Martin (Pramac) non al meglio delle condizioni fisiche.

Fabio Di Giannantonio, team Gresini, quinto al via è finito ottavo, mentre solo decmio il compagno di squadra Enea Bastianini, davanti a Marco Bezzecchi, l'altro pilota del VR46 Racing Team.

Questo l'ordine d'arrivo dei primi dieci classificati:

01. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™)

02. Johann Zarco (Prima Pramac Racing) + 4.939

03. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 8.372

04. Aleix Espargaro (Aprilia Racing) + 9.113

05. Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) + 11.679

06. Jorge Martin (Prima Pramac Racing) + 13.164

07. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 15.405

08. Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP™) + 15.851

09. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) + 19.740

10. Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™) + 21.611

Con la vittoria odierna Quartararo si porta a 172 punti e distanzia di 34 punti Aleix Espargaro, secondo. Segue Zarco a 111 punti che precede Bastianini che ne ha 100.

Il prossimo appuntamento con la MotoGP è tra una settimana ad Assen per il Gran Premio d'Olanda.







Crediti immagine: twitter.com/MotoGP/status/1538511824169189378