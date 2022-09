Un brano che fonde rap e pop per emozionare l’ascoltatore-

In radio dal 30 settembre.

Noia è un brano introspettivo in cui vengono descritti episodi significativi dell’artista, su una base che parte da un semplice giro di piano per arrivare all'assolo finale con un crescendo di suoni e vibes diversificate, per far sì che qualunque tipo di ascoltatore si emozioni ascoltando il pezzo.

Radio date: 30 settembre 2022

Etichetta: Orangle Srl

BIO

BriseKK classe 2000 di Rapallo (GE) si approccia alla musica nel 2012 grazie al freestyle; dopo anni di allenamento e diverse competizioni Rap a cui partecipa in ambito locale, inizia a pubblicare diversi videoclip sul suo canale YouTube; Nel dicembre 2018 partecipa ad un contest organizzato da HONIRO LABEL raggiungendo la finale e spiccando su gli oltre 100 partecipanti. Nel 2019 rilascia il suo primo mixtape Get Money, Vol1. Successivamente Brisekk continua il suo percorso con i singoli 'Stilnovo', 'Cartier (Uh Mamy), 'Demoni' e Paranoia prodotta da Yung Snapp, uno dei più rinomati produttori del paese, e con i singoli 'VVS' (presente solo sul suo canale YouTube) e 'Gravità; l'artista si appresta a cambiare il proprio sound con un'ottica sempre più internazionale, allontanandosi dal rap e abbracciando sonorità più pop e funky tipiche degli anni 80 grazie anche all'utilizzo del 'Vocoder' che crea nei pezzi di Brisekk un'atmosfera vintage. Il secondo progetto CYBORG realizzato tra Genova e Milano è il disco della maturità e al suo interno troviamo le migliori promesse della scena ligure e non, in un vasto tappeto musicale. Il 2022 si apre con 'Mia', la strofa all'interno di One More Shot dello storico Dj Kamo e 'Too Much', primo singolo estratto dal nuovo disco in arrivo.