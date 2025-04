Due opere firmate da Marco Ferrara, entrambe siciliane, sono state selezionate al “Festival Tulipani di Seta Nera”, prestigioso evento dedicato al cinema sociale e inclusivo: “Blood Soaked Earth” di Starchild e “No War, No Fighting” di Marco Ferrara, già in gara al “Premio RAI Sorriso Channel a Tulipani di Seta Nera”.

Il primo è un clip musicale, realizzato da Starchild, al secolo Ciro Strazzeri, con la regia di Marco Ferrara, in lizza nella sezione Social Clip (Videoclip Musicali) e concorre anche per il “Premio Sorriso RAI Cinema Channel”, mentre il mini cortometraggio “No War, No Fighting”, sempre diretto da Marco Ferrara, è anch’esso in competizione. Questo corto ha ispirato la nascita del brano musicale, da cui è tratto il videoclip, creando un forte legame tra le due opere. “Blood Soaked Earth” è una rock-ballad contro gli orrori della guerra.

L’autore ha tratto ispirazione per il testo dalle opere della poetessa Angela Mori, dando vita a un’opera dal forte impatto emotivo, che denuncia gli orrori della guerra. Il brano invita alla riflessione ed inneggia alla speranza che alla fine prevalgano l’amore e il buon senso. Esso vede la partecipazione di musicisti di livello internazionale, tra cui Dino Fiorenza, bassista di fama mondiale, noto per la sua incredibile tecnica e le collaborazioni con artisti di spicco della scena rock e metal. Gaetano Nicolosi, batterista dalla carriera prestigiosa, capace di fondere potenza e sensibilità ritmica, Chris Bickley, chitarrista virtuoso statunitense, apprezzato per il suo stile e le sue collaborazioni con artisti internazionali.

Grazie alla regia di Marco Ferrara, il videoclip trasforma il potente messaggio del brano in immagini evocative, restituendo al pubblico una riflessione visiva sul tema della guerra e della speranza. Il mini cortometraggio “No War, No Fighting”, diretto e prodotto da Marco Ferrara per Sikania Network, rappresenta una riflessione profonda sulle cicatrici lasciate dalla guerra e sull’importanza della pace.

Utilizzando un linguaggio visivo potente e simbolico, il corto racconta un momento di tregua e umanità emergente dopo il conflitto. L’opera è interpretata dall’attore Marco Sangiorgio, che con la sua performance intensa e carica di emozione riesce a trasmettere la sofferenza e la speranza del protagonista. Il progetto ha inoltre visto la collaborazione di Angela Mori, autrice e poetessa, il cui lavoro ha ispirato la profondità tematica del corto; Dario Cerfolli, esperto in tecniche di mimetismo e make-up, che ha curato la trasformazione visiva dei personaggi con grande maestria.

Con una regia mescolante simbolismo e realismo, Marco Ferrara ha creato un’opera che invita a riflettere sulla fragilità umana e sulla necessità di costruire un futuro di pace e comprensione. La partecipazione di “Blood Soaked Earth” e “No War, No Fighting” al Festival Tulipani di Seta Nera, che si terrà a Roma, conferma il valore artistico e sociale di ciascun progetto. Ambedue le opere utilizzano il linguaggio audiovisivo per sensibilizzare su tematiche cruciali, unendo musica e cinema in un’esperienza intensa e coinvolgente.