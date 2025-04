Il pubblico ha potuto apprezzarla, con tutto il suo talento, nella quinta stagione di Mare Fuori, che ha debuttato su Rai2 lo scorso 26 marzo 2025 ed è già interamente disponibile su RaiPlay. Parliamo dell’attrice campana Elena Starace, scelta per interpretare Caterina, la zia di Simone Caramitti, uno dei nuovi detenuti dell’Istituto Penitenziario Minorile, fulcro narrativo della serie, interpretato dal giovanissimo e talentuoso Alfonso Capuozzo.

Un ruolo importante per Starace, che vantava già nel suo curriculum diverse partecipazioni a fiction di successo: da Un Posto al Sole, dove ha prestato il suo volto alla controversa Giada Ascione, a I Bastardi di Pizzofalcone, senza scordarsi di Per amore del mio popolo, la miniserie televisiva diretta da Antonio Frazzi incentrata sulla vita di don Peppe Diana, il presbitero assassinato dalla camorra a Casal di Principe.

Nata nel 1989, Elena Starace si è affacciata per la prima volta al mondo della recitazione, innamorandosi inizialmente del teatro, dopo aver studiato per circa dieci anni danza classica e jazz. Un’artista poliedrica, che si muove su diversi campi nel mondo dell’arte.

Non a caso, tra i suoi lavori non ancora citati, dopo che ha frequentato Accademia di Arte drammatica Eutheca di Cinecittà, ci sono anche le serie Benvenuti a Tavola, trasmessa su Canale 5, e il cult Gomorra, vero e proprio fiore all’occhiello degli ultimi anni della serialità italiana, esattamente come Mare Fuori, del quale è entrata a farne parte imponendosi, fin da subito, sulla scena.