È disponibile su tutte le piattaforme digitali Ninfa, il nuovo brano del cantautore palermitano Giovanni Caruso. Un tributo intenso e poetico alla madre, figura centrale nella vita dell’artista, descritta come una ninfa luminosa, una divinità della natura che guida con amore e protezione.

Ninfa nasce in una domenica malinconica, una di quelle giornate in cui l’animo artistico trova spazio per scavare in profondità e dare voce ai pensieri più nascosti. È proprio in questo stato d’animo che Giovanni ha sentito il bisogno di donare qualcosa alla madre: una canzone come gesto d’amore, ma anche come forma di gratitudine per tutti i sacrifici compiuti, e per quell’amore incrollabile che non conosce condizioni.

Con parole semplici e toccanti, l’artista racconta la sua storia personale: un percorso non privo di ostacoli, ma vissuto con la certezza che, nonostante tutto, lui per sua madre ci sarà sempre e comunque. Una promessa e una dichiarazione che si fanno canzone, con un’intensità vocale che contraddistingue tutta la produzione di Caruso.

Il brano si inserisce perfettamente nel percorso artistico del cantautore siciliano, che propone un pop contaminato da sfumature nazionali e internazionali. Cresciuto con la musica napoletana e influenzato da artisti come Nino D’Angelo, Giovanni si è avvicinato nel tempo al pop italiano — da Giorgia a Eros Ramazzotti, da Elisa a Marco Masini — fino ad esplorare il panorama internazionale, prendendo ispirazione da grandi interpreti come Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey e i Maroon 5.

La sua carriera è iniziata nel 2019 con il singolo autobiografico I primi raggi, seguito da Corri da me, Gioco di Magia (2021) e Una banda di guerrieri (2022). Negli ultimi anni ha arricchito il proprio repertorio con reinterpretazioni emozionanti di classici internazionali, come I Surrender e Think Twice di Celine Dion.

Ninfa rappresenta un nuovo tassello in un percorso artistico ricco di sincerità, emozione e desiderio di comunicare ciò che spesso le parole da sole non riescono a dire. Un brano che tocca corde universali, e che si rivolge a chiunque abbia sentito — almeno una volta nella vita — l’abbraccio silenzioso ma potente dell’amore di una madre.

BIO

Giovanni Caruso è un cantautore palermitano dalla voce intensa e riconoscibile, capace di spaziare tra brani originali e reinterpretazioni di grandi successi italiani, napoletani e internazionali.

Cresciuto con la musica di Nino D’Angelo e influenzato da icone come Giorgia, Céline Dion e Mariah Carey, unisce passione e tecnica in ogni esibizione. Attivo dal 2019 grazie alla collaborazione con l’etichetta Artisti Online, ha all’attivo singoli come I primi raggi, Gioco di Magia e una recente rilettura dei classici di Céline Dion, disponibili su tutte le piattaforme digitali.

