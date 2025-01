Video racconti per il Sociale e l’Inclusione” inaugura il 2025 con un evento speciale al Liceo Pitagora di Selargius il 16 gennaio, che partendo dalla proiezione del docufilm “Dall’Est con Amore” di Karim Galici, prodotto da Cittadini del Mondo OdV con il sostegno della Fondazione di Sardegna, offrirà un’occasione di riflessione su storie di inclusione, determinazione e solidarietà.

Le testimonianze di coraggio, determinazione e resilienza offriranno spunti per dibattiti e approfondimenti, stimolando nei ragazzi un senso di responsabilità e partecipazione attiva nella costruzione di comunità più inclusive e solidali.

“Video racconti per il Sociale e l’Inclusione” proseguirà poi con un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgeranno scuole, centri culturali e comunità in tutta la Sardegna e oltre. Tra le prossime tappe Quartu Sant’Elena, Lanusei, Mandas, Ossi, Fonni, Genoni, Verona, Vipiteno BZ), Arco (TN), Napoli, con ulteriori località in via di definizione.

L’obiettivo del progetto è creare una rete di interconnessioni sociali e culturali che metta in dialogo realtà diverse, rafforzando la comprensione reciproca.