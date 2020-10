A Salerno, come nel resto della provincia sono aumentati i controlli da parte delle forze dell'ordine per contrastare il Covid-19. Ma, nonostante le limitazioni e nonostante l'aumento quotidiano dei contagi, la movida continua a dettare la sua anarchia o per meglio dire "strafottenza".

Centinaia di persone ammassate, molti senza mascherina o portata come accessorio al polso o sotto il mento.

Ecco i numeri della sola città di Salerno:

Sono state 441 le persone identificate dalle forze dell’ordine, 194 i veicoli controllati e 108 esercizi commerciali ispezionati, 35 i verbali elevati ai sensi del codice della strada e due daspo urbano. Particolare attenzione è stata riservata ai controlli delle normative anticovid. Sono state multate, infatti, 61 persone perché trovate senza mascherina e sanzionati 8 esercizi commerciali per mancato rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento della diffusione del virus.