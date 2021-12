Questo l'elenco delle squadre che, dopo le partite di mercoledì, si sono qualificate per gli ottavi di finale di Championsd League:

Ajax (NED)

Atlético (ESP)

Bayern (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

Juventus (ITA)

Liverpool (ENG)

LOSC (FRA)

Manchester City (ENG)

Manchester United (ENG)

Paris (FRA)

Real Madrid (ESP)

Salzburg (AUT)

Sporting CP (POR)

Come ci suggerisce il numero delle squadre, ne manca ancora una per completare l'elenco. Infatti, ieri sera a Bergamo una forte nevicata ha impedito ad Atalanta e Villareal di disputare quello che è a tutti gli effetti uno spareggio per aggiudicarsi il passaggio alla fase di eliminazione della Champions League.

Questo perché l'altro incontro del Gruppo F tra Manchester United e Young Boyhs è finito in parità, 1-1.- In tal modo gli inglesi si sono qualificati primi nel girone, mentre gli svizzeri sono ormai ultimi e fuori dall'Europa. Così, gli undici di Gasperini e Unai Emery disputeranno dalle 19 di questo giovedì un vero e proprio spareggio per decidere chi tra le due squadre potrà procedere in Champions League o dovrà retrocedere in Europa League. In base all'attuale classifica, mentre per il Villareal è sufficiente anche un pareggio, per l'Atalanta il passaggio agli ottavi di Champions sarà possibile solo con una vittoria.

Da segnalare che dopo la sconfitta subita ieri sera in trasferta ad opera del Bayern Monaco, il Barcellona, senza Leo Messi, dopo 18 anni dice addio alla Champions League e potrà proseguire il cammino in Europa solo in Europa League.