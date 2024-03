Sono terminate le riprese, del nuovo film, di Elisabetta Sgarbi, "L’Isola Degli Idealisti", il primo lungometraggio narrativo, a distanza di sei anni, da “I Nomi Del Signor Sulčič”. Scritto da Elisabetta Sgarbi e Eugenio Lio, il film è ispirato all’omonimo romanzo di Giorgio Scerbanenco (pubblicato da La Nave Di Teseo), prodotto da Bibi Film, Betty Wrong, con Rai Cinema e con il sostegno della regione Emilia-Romagna, attraverso Emilia-Romagna Film Commision.

Elisabetta Sgarbi ha pubblicato un post, sui suoi social: "Terminate le riprese de “L’Isola Degli Idealisti”, il film, con la mia regia, scritto con Eugenio Lio, prodotto da Bibi Film, tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Scerbanenco, che ho pubblicato con La Nave Di Teseo. Questa foto ritrae (quasi) tutti noi, alla mezzanotte passata, dopo l’ultimo ciak, a “Villa Reffi”, al “Ginestrin”, “Sull’Isola Degli Idealisti.” A ciascuno di voi, operatori, costumisti, scenografi, runner, elettricisti, editor, produttori e attori, desidero dire grazie. È stato un viaggio bellissimo: per me, cominciato tre anni fa, che ho condiviso, con tutti voi, per questi due mesi, e che continuerà".

“L'Isola Degli Idealisti” racconta la storia di una famiglia, la cui quiete viene sconvolta dall’arrivo di due ladri, in fuga dalla polizia. Antonio e i suoi due figli, Carla e Celestino, si troveranno a fare i conti con Guido, giocatore d’azzardo, con la passione per la pittura, e Beatrice, bella, sfacciata e fatale. Un vortice, di tensione, fatto di invidie e bugie, che scava nella natura dell’essere umano.

Elisabetta Sgarbi, dal 1999, dirige e produce i suoi lavori cinematografici e ha, all’attivo, oltre 70 opere, tra documentari, cortometraggi, lungometraggi e filmini musicali. Ha fondato e dirige La Nave Di Teseo Editore. È Presidente di Baldini+Castoldi, La Tartaruga, Linus e Oblomov Edizioni. Ha ideato e, da 25 anni, ne è Direttore Artistico, il Festival Internazionale La Milanesiana, e ha ideato e dirige Linus - Festival Del Fumetto.