Il gruppo libanese Hezbollah ha lanciato un avvertimento chiaro: se le forze israeliane non completeranno il ritiro dal Libano entro domenica, come previsto dall'accordo di cessate il fuoco, questo rappresenterà una "palese" violazione dell'intesa raggiunta con la mediazione di Stati Uniti e Francia.

L'accordo di cessate il fuoco, siglato nel novembre dello scorso anno, ha messo fine a un conflitto che ha inflitto pesanti danni al Libano, con la distruzione di infrastrutture vitali e la morte di importanti figure politiche e militari di Hezbollah. Tra le condizioni principali, l'accordo prevedeva il riposizionamento delle forze di Hezbollah a nord del fiume Litani, situato a circa 30 chilometri dal confine israeliano.

Israel just wiped out an entire civilian neighborhood in Lebanon, violated Security Council resolution SCR 1701, the ceasefire agreement, and international law with absolutely no consequences.



This is another war crime and the International Criminal Court remains silent. pic.twitter.com/SnyBI1G4Gm