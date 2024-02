I 5 cortometraggi candidati quest'anno agli Oscar nella categoria Best Live Action Short Film provengono da 4 Paesi diversi (U.S.A, Regno Unito, Canada, Danimarca) ed esplorano con coraggio e sensibilità differenti temi.

Dall'adattamento di un racconto di Roald Dahl, The Wonderful Story of Henry Sugar di Wes Anderson con Benedict Cumberbatch e Ralph Fiennes, al corto vincitore dell'HCA Astra Film Award (The After) con David Oyelowo, passando per il coraggioso cortometraggio sul tema dell'aborto (Red, White and Blue) diretto dalla sceneggiatrice e attrice britannica di origini bengalesi, Nazrin Choudhury, fino al corto canadese sul disagio adolescenziale (Invincible) e al corto danese Knight of Fortune sul tema dell’accettazione della perdita.

Ecco i 5 trailer dei cortometraggi candidati agli Oscar di quest’anno!