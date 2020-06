Negativo per il Partito Democratico il risultato del sondaggio del 1 giugno del sondaggio di SWG che lo vede in calo al 19,5% (-0,7), così come Fratelli d’Itala che passa dal 16,3% al 16% (-0,3%).

La Lega è in leggero rialzo e si porta al 27% mentre Forza Italia si attesta al 6% (-0,3).

Il Centrodestra sarebbe così al 46,9%.

Il Movimento Cinque Stelle e Italia Viva registrano un incremento dello 0,3% che li porta rispettivamente al 16% e al 3%.

La Sinistra passa dal 3,4% al 3,7%.

Il Centrosinistra sarebbe al 42,2%.

cala invece dello 0,1% (2,8%).