TACCUINO #52



Ci proponiamo discreta indagine utile a studio - sempre in corso d'opera -, penetrando territori che nella nebbia percepiamo quali sentieri che attendevano i nostri passi.



Per taluni, saranno piccoli superficiali frammenti di indagine, la qual merita molto più del tempo che noi scegliamo di dedicar all'approccio. Indi, saranno sollevati loro che dallo scalzar tal spreco non vorranno seguitar la lettura. Noi sapremo, se direzioni muoveran verso anfratti più utili, o se, al fin del taccuino, avremo sprecato preziosi giorni di luce.



Intendiamo qui le Torah nel mondo, non solo come testi specifici della tradizione ebraica, ma anche come corpi di insegnamento fondamentali e testi cosiddetti sacri o centrali di altre tradizioni. Se ampliamo il significato, possiamo analizzare questi testi in base ai loro differenti insegnamenti, classificandoli per tematiche o approcci principali. Di seguito, una classificazione basata sui focus (anche) dottrinali:



1. Torah come "Insegnamento Divino" (Rivelazione e Legge)



Ebraismo



Torah: include i cinque libri di Mosè (Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim), fondamento della legge ebraica (Halakhah). Si focalizza sulla relazione tra Dio e Israele, i comandamenti, e la creazione dell'ordine cosmico e morale. È insegnamento, guida.



Talmud e Midrash: estensioni e interpretazioni orali della Torah scritta, che approfondiscono questioni etiche, giuridiche e filosofiche.



Islam



Corano: considerato dai muslim come la parola di Dio rivelata a Maometto, contiene leggi, racconti morali e linee guida per la vita quotidiana. Include riferimenti alla Torah ebraica come parte della rivelazione divina. È la lettura, o recitazione salmodiata.



Cristianesimo



Vecchio Testamento o Vecchio Patto o Vecchia Alleanza: include il Pentateuco (Torah) come parte integrante, ma riletto in chiave cristologica.



Nuovo Testamento o Nuovo Patto o Nuova Alleanza: una reinterpretazione della Legge ebraica attraverso la figura di Giosuè come compimento della Torah.



Interessante l'uso del termine alleanza: implica obbedienza e fedeltà politica per vincolo internazionale. Il riflesso di una religione è lo stesso specchio nel quale si rivede una politica, e viceversa. Guerre, stermini, morte, conoscenza, dominio, inganni, virtù (?), vizi. Resoconti storici che inneggiano a una sola lunga lotta, armata di terrore e vinti, di capitoli sanguinosi che descrivono la storia del cosiddetto uomo, che trascrive eventi da cosiddetto uomo. Sanguina ancora.



2. Torah come "Via di Illuminazione" (Spiritualità e Conoscenza)



Induismo



Veda: testi cosiddetti sacri che trattano rituali, cosmogonia e conoscenza spirituale.



Upanishad: filosofia mistica e metafisica, base della conoscenza vedica.



Bhagavad Gita: testo che fonde insegnamenti etici, spirituali e devozionali.



Buddismo:



Tripiṭaka (Tre Cesti): Insegnamenti del Buddha, inclusi testi disciplinari, discorsi e dottrine filosofiche.



Sutra Mahayan: espansione metafisica e cosmologica, con un focus sulla compassione universale.



Taoismo



Tao Te Ching: attribuito al tal Laozi, un testo che esplora la relazione tra l'individuo e il Tao, la Via.



Zhuangzi: testi che celebrano il relativismo e la saggezza spontanea.



3. Torah come "Ordine del Mondo" (Legge Naturale e Ciclica)



Confucianesimo



Classici confuciani: il Lunyu (Dialoghi di Confucio) e altri scritti enfatizzano l'armonia sociale, l'etica relazionale e il rispetto delle gerarchie naturali.



Induismo (Dharma)



Leggi di Manu: codice etico e giuridico per mantenere l'ordine cosmico e sociale.



Shintoismo:



Kojiki e Nihon Shoki: raccontano le origini del Giappone e del mondo, sottolineando il legame tra natura, spiriti (kami) e umanità.



4. Torah come "Scienza dell'Essere" (Esplorazione Filosofica e Antropologica)



Filosofia Greca



Corpus aristotelico: analisi della natura, dell'essere e della teleologia.



Dialoghi platonici: esplorazione dell'essere, della conoscenza e dell'etica.



Cabala



Zohar e altri testi cabalistici: insegnamenti esoterici che esplorano la natura divina, la creazione e la struttura dell'universo.



5. Torah come "Trasformazione Interiore" (Psicologia e Sviluppo Personale)



Sufismo



Testi di Rumi, Ibn Arabi e Al-Ghazali che trattano il percorso dell'anima verso l'unione con il loro Dio.



Cristianesimo mistico



Scritti di Meister Eckhart, Santa Teresa d’Avila, e Giovanni della Croce.



6. Torah come "Guida Storica e Mitica" (Identità e Narrazione)



Ebraismo: narrazioni della Torah come fondamento dell'identità storica e spirituale.



Popoli indigeni: raccolte orali e scritte di miti e storie, come l’epica mesoamericana dei Maya (Popol Vuh) o quella degli aborigeni australiani.



Zoroastrismo:



Avesta: testo che racconta miti cosmologici e prescrive insegnamenti morali.



Questa breve classificazione evidenzia che ogni tradizione elabora la sua "Torah" a partire da una specifica visione del mondo, rispondendo alle domande fondamentali sull'origine, l'essere, la moralità e il destino.



Muoviamo ancora.



