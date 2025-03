Fondazione Olitec: Nominati i nuovi membri del Comitato Scientifico ed Etico

Nuove competenze provenienti da esperienze dei membri passate ed attuali presso RIS (Carabinieri), DIA (Guardia di Finanza), Confindustria, Confapi Unimatica, Università e Commissione Europea per affrontare il futuro con basi solide.

Roma, 14 marzo 2025 – La Fondazione Olitec annuncia la nomina dei nuovi membri del Comitato Scientifico, Direttivo ed Etico, un passaggio strategico che rafforza il proprio impegno nella promozione della ricerca, dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità digitale. Questo nuovo assetto segna un’evoluzione significativa per la Fondazione, che mira a integrare competenze multidisciplinari per affrontare le sfide della digitalizzazione, dell’etica nell’uso delle nuove tecnologie e della loro applicazione nei settori strategici della società.

L’inserimento di figure di alto profilo, con esperienze trasversali che spaziano dalla cybersecurity alla filosofia della tecnologia, dalla sanità digitale all’innovazione industriale, consente alla Fondazione Olitec di sviluppare un modello operativo basato su conoscenza avanzata e interdisciplinarità.

Grazie all’expertise in cybersecurity militare e civile, i nuovi membri contribuiranno a rafforzare le strategie di protezione dei dati e delle infrastrutture digitali, garantendo maggiore sicurezza alle piattaforme tecnologiche emergenti. La bioinformatica, sostenuta da esperti di data science e intelligenza artificiale, permetterà lo sviluppo di nuovi strumenti di analisi e modellazione predittiva in ambito medico e farmaceutico, mentre l’integrazione delle competenze in filosofia e teologia offrirà un contributo determinante nella riflessione etica sull’utilizzo delle nuove tecnologie.

Inoltre, la realtà immersiva applicata alla formazione, alla sanità e all’industria costituirà un asset strategico per la Fondazione, favorendo la creazione di ambienti simulativi innovativi che miglioreranno i processi di apprendimento e operativi. Nei prossimi anni, la Fondazione Olitec si concentrerà sullo sviluppo di piattaforme collaborative tra università, aziende e istituzioni pubbliche, con l’obiettivo di consolidare un ecosistema in grado di generare innovazione concreta e sostenibile, proiettando l’Italia tra i protagonisti della trasformazione digitale globale.

Di seguito i nuovi membri e il valore aggiunto che ciascuno apporta alla Fondazione Olitec, la cui esperienza e competenze saranno fondamentali per delineare e attuare le strategie di sviluppo della Fondazione nei prossimi anni. Il loro contributo si inserisce in un programma di crescita ambizioso che prevede l'implementazione di nuove soluzioni tecnologiche, l'integrazione di approcci interdisciplinari e la costruzione di solide reti di collaborazione tra ricerca, industria e istituzioni.

Il Comitato Scientifico, Direttivo ed Etico della Fondazione Olitec lavorerà per definire strategie di innovazione che rispondano alle esigenze emergenti nei settori della cybersecurity, della bioinformatica, della sanità digitale, dell’intelligenza artificiale applicata e della realtà immersiva. L’incontro tra esperti provenienti da diversi ambiti permetterà di sviluppare nuovi modelli di formazione avanzata, di progettare sistemi di sicurezza altamente sofisticati per la protezione delle infrastrutture digitali e di applicare tecnologie emergenti nel campo della medicina e della ricerca scientifica.

Parallelamente, la Fondazione Olitec si impegnerà nella creazione di laboratori di sperimentazione e piattaforme di sviluppo collaborativo, con l’obiettivo di favorire il trasferimento tecnologico e la creazione di nuove opportunità per giovani talenti e imprese innovative.

Guardando al futuro, la Fondazione Olitec si pone l'obiettivo di diventare un centro di eccellenza per l’integrazione delle tecnologie avanzate nelle infrastrutture critiche, nell’educazione, nella sanità e nei processi industriali. Grazie al contributo dei nuovi membri, saranno potenziate le attività di ricerca applicata e di sperimentazione, con particolare attenzione alla sostenibilità digitale, alla sicurezza informatica e all’intelligenza artificiale etica. L’approccio multidisciplinare e la sinergia tra competenze altamente specializzate permetteranno di sviluppare modelli di governance dell’innovazione che possano essere replicati a livello internazionale, contribuendo a un progresso tecnologico equo e accessibile a tutti. Attraverso il loro impegno, i membri del Comitato contribuiranno a consolidare la Fondazione Olitec come riferimento internazionale nel panorama della ricerca applicata e dell’innovazione tecnologica, assicurando un impatto concreto e duraturo sulla società e sulle nuove generazioni.