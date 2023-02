L'Ecdc ha diramato oggi nuove raccomandazioni agli Stati membri affinché siano rafforzate le misure di prevenzione e controllo delle infezioni virale respiratorie in considerazione della concomitante presenza di Covid, influenza e virus respiratorio sinciziale.

Le raccomandazioni fanno parte del rapporto Considerazioni per la prevenzione delle infezioni e le pratiche di controllo delle infezioni virali respiratorie nelle strutture sanitarie.La circolazione simultanea di diversi virus rappresenta una sfida significativa per la gestione di un gran numero di pazienti con infezioni virali respiratorie e può portare a focolai in ambito sanitario.Le pratiche di prevenzione e controllo mitigano la diffusione dei virus respiratori all'interno delle strutture sanitarie che sono particolarmente a rischio durante i periodi di massima circolazione del virus respiratorio e i ricoveri ospedalieri.

Tra le misure l'Ecdc ricorda quelle amministrative (come il triage e il posizionamento dei pazienti), precauzioni standard (in particolare l'igiene delle mani) con l'uso appropriato di dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure ambientali (come la pulizia e la ventilazione).

L'Ecdc raccomanda di eseguire test per la diagnosi precoce di casi di COVID-19, influenza e RSV al fine di facilitare la gestione ottimale dei pazienti ricoverati e un'appropriata assegnazione di camere e letti.

Durante i periodi di alta trasmissione comunitaria di virus respiratori, il personale, i visitatori e i pazienti, oltre a un'adeguata igiene delle mani e delle vie respiratorie, dovrebbero essere avvisati di indossare mascherine mediche nelle aree comuni delle strutture sanitarie e nelle stanze dei pazienti.Le misure, specifica ancora l'Ecdc, possono essere adeguate al termine del periodo di alta trasmissione comunitaria. Le strutture sanitarie dovrebbero garantire che i DPI siano disponibili e utilizzati in modo appropriato per proteggere il personale che presta assistenza ai pazienti. La vaccinazione per l'influenza stagionale e il COVID-19 dovrebbe essere offerta a tutto il personale delle strutture sanitarie.Nelle stanze degli ospedali l'Ecdc raccomanda la pulizia regolare del pavimento e delle superfici toccate di frequente, seguita dalla disinfezione delle superfici toccate di frequente, utilizzando disinfettanti ospedalieri attivi contro i virus.La ventilazione è poi una misura ambientale fondamentale per la prevenzione delle infezioni virali respiratorie nelle strutture sanitarie e in altri ambienti chiusi.Ulteriori interventi di prevenzione e controllo includono la garanzia di misure di allontanamento fisico, in particolare nelle aree comuni e nei servizi di visita domiciliare per i pazienti vulnerabili e, se possibile, evitare l'affollamento dei servizi ambulatoriali e di emergenza.