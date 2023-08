14/8 Ferragosto Party in collab. con Face 2 Face @ #Costez Telgate (BG)

Don't worry be party! Ecco lo slogan del Ferragosto targato Face 2 Face a l#Costez Telgate (BG). Ritmo, energia, sorrisi con gli amici... in uno dei club più hot del pianeta (isole comprese!)

18/8 Gasolina @ #Costez Telgate (BG)

Il party Urban più scatenato del momento fa tappa al #Costez Telgate (BG), per far muovere a tempo party girls & party boys.

19/8 Summer Now @ #Costez Telgate (BG)

Alla voce c'è lo scatenato Mapez, in Red Room il sound pop di Nicola Zilioli, al mixer in main room quello altrettanto scatenato di Asia Nardi e Steven Nicola. Dalle 23:30 fino a tardi non c'è stampo. Summer Now @ #Costez Telgate (BG) fa ballare forte!

25/8 Una Mas @ #Costez Telgate (BG)

una festa decisamente hot, perfetta per ballare scatenati con gli amici fino all'alba. E' Una Mas, ovvero una one night piena di ritmi hot, latini, caldi, perfetta per vivere un caldo tra sorrisi e musica che mette energia, riempie di ritmo ed energia. Ballerine, ballerini e performer dj fanno il resto. In Red Room ci sono Biso, 16Manu, Menta e Vion!

26/8 Nicola Fasano @ #Costez Telgate (BG)

Nicola Fasano (nella foto). 478 milioni di stream e 6 milioni di dischi venduti è una vera star del mixer che suona in tutto il mondo, grazie ad un sound coinvolgente e scatenato.

Terminata la facoltà di Ingegneria del Suono a Milano, ha cominciato subito la sua carriera nel mondo dello spettacolo, lavorando per Mediaset, impegnato per due anni come Sound Engineer in live concert, in particolare curando il suono dei piuùimportanti artisti pop Italiani. Il suo lavoro di studio comincia parallelamente all' attività live: Fasano scrive, arrangia e produce un numero notevole di opere, lavorando nella scena pop e in quella house, a livello mondiale. Riconosciuto per il suo talento eccentrico, ha lavorato al fianco dei più grandi artisti internazionali. E' stato produttore o remixer di artisti del calibro di Pitbull, Armin Van Buuren, BobSinclar, Robbie Rivera, Chriss Ortega,Thomas Gold, Ian Carey, Ryan Yoshimoto, Alex Gaudino, Ultra Naté, Chris Willis...

Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.

