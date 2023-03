La gara per la categoria Miglior film internazionale ai prossimi Oscar sembra essersi già conclusa, dato che parte come il grande favorito il film targato Netflix All Quiet on the Western Front dopo aver conquistato ben 7 BAFTA tra cui miglior film e miglior regia.

Si tratta del 4° Oscar per la cinematografia tedesca eguagliando il numero di vittorie di Danimarca, Russia e Spagna. Una partita "facile" considerando che il suo più grande rivale, Decision to Leave (Corea del Sud), è stato clamorosamente escluso dalla cinquina degli Oscar dopo aver conquistato numerosi premi assegnati dalle Associazioni dei critici americani.