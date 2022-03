Impennata di positivi al Covid nella città del Capo: oltre duecento persone in più contagiate rispetto alla scorsa settimana e il dato riportato oggi dalla piattaforma dell’Usca è di ben 867 milazzesi affetti dal virus; anche a Milazzo dunque si registra un aumento, così come sta avvenendo in quasi tutte le città siciliane.

Sono tornate le file sull’asse viario per raggiungere la zona dove l’ASP effettua i tamponi molecolari, una situazione, che dunque desta preoccupazione ed induce a non abbassare la guardia, nonostante oggi sia l’ultimo giorno, dopo oltre due anni, dello stato di emergenza proclamato dal Governo Conte il 31 gennaio 2020 per la pandemia.

Da domani entreranno in vigore le nuove norme, che prevedono il venir meno dell’obbligo di green pass in vari luoghi, tra cui negozi, uffici pubblici, bus e metro, dove continuerà però ad essere obbligatoria la mascherina.

Vista la situazione di Milazzo, sarebbe opportuno a questo punto continuare a mantenerla anche all’esterno per una maggiore precauzione.