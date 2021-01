Si svolgerà nel penultimo weekend di gennaio lo scontro diretto tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos UK per la conquista del ‘pass’ per la finale della Prada Cup 2021 che designerà lo sfidante del Team neozelandese Emirates Team New Zeland per la Coppa America 2021.

La prima parte della manifestazione ha visto il dominio incontrastato dei britannici di Ineos UK con 4 vittorie, seguiti da Luna Rossa Prada Pirelli che ha ottenuto 2 vittorie e 2 sconfitte. In fondo alla classifica, gli statunitensi di American Magic con 4 regate perse.

Nella terza e quarta fase della competizione, si svolgeranno solo gli scontri diretti tra il team italiano e quello britannico. Infatti, American Magic ha comunicato che non vi prenderà parte per riparare i danni allo scafo dopo la "scuffiata" rimediata nel primo Round Robin contro Luna Rossa, di qualche giorno fa. Pertanto, gli statunitensi perderanno a tavolino gli scontri diretti con i britannici e gli italiani.

Il team Prada Pirelli, per staccare il ‘pass’ diretto alla finale della Prada Cup, dovrà per forza vincere le due sfide contro Ineos UK. In caso contrario, dovrà disputare la semifinale con il Team American Magic.

Le sfide decisive tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos UK si disputeranno il 23 e il 24 gennaio (alle ore 4 del mattino in Italia). Dal 29 gennaio al 2 febbraio si svolgerà la semifinale, mentre la finale andrà in scena dal 13 al 22 febbraio prossimo, dove si deciderà chi sarà lo sfidante di New Zealand per la Coppa America 2021.