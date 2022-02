Quando si parla di funk, penso a ritmo, sensualità e ribellione. Ascoltando GEMINI, la nuova uscita discografica di Marco Pernice, provo le stesse sensazioni, con una certa inquietudine di sottofondo.

Eh già, in questo caso riecheggiano atmosfere rap anni 90, che di pacifico hanno ben poco. Il testo, che vi invito a tradurre, come al solito in inglese, ci ricordano che le trame dei potenti sono sempre le stesse a tutte le latitudini. La commistione tra funk/rock ed elettronica perdura negli anni, l'assolo blues di chitarra risveglia Crash Landing di Jimi Hendrix, e come al solito all'estero sono già partiti con l'airplay.

Il nuovo sodalizio con la Magilla Spettacoli ha portato nelle settimane scorse ad un tour promozionale radiotelevisivo dei singoli MY MIND, NO FUNKY DOWN e prossimamente di DJ KILLER Radio Edit (un vecchio cavallo di battaglia rimasterizzato).

E dire che in pentola bollono altri pezzi pronti per essere sfornati, quali saranno le prossime mosse? Chi lo sa....?

Vi invito a dare un ascolto dai link seguenti, e alla prossima puntata!

di Tonio Travaglio

