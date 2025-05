Nel settore ambientale italiano, Marco Domizio è uno degli imprenditori più lungimiranti e determinati. Con oltre 20 anni di esperienza, ha fatto della sostenibilità, dell’innovazione e della trasparenza le fondamenta del suo percorso professionale.



Marco Nicola Domizio: i primi incarichi professionali

Fondatore dell’azienda Ares Ambiente S.r.l., Marco Domizio ha portato il Gruppo bergamasco a distinguersi a livello nazionale per performance economiche, integrità etica e impatto positivo nel settore della gestione dei rifiuti. La sua carriera prende avvio nel 1995, dopo il diploma da geometra, all’interno di una società lombarda specializzata nell’intermediazione dei rifiuti. È qui che acquisisce le competenze strategiche necessarie per affrontare gare d’appalto e comprendere le dinamiche complesse del settore.

Dopo un’importante esperienza come responsabile commerciale in un’azienda attiva nei servizi ambientali e industriali, Marco Nicola Domizio contribuisce alla realizzazione di un impianto di compostaggio in provincia di Bergamo e partecipa all’installazione di sette impianti di trito-vagliatura in Campania, affinando le sue competenze tecniche e manageriali.



Marco Domizio: innovazione, qualità e legalità con Ares Ambiente

Il vero punto di svolta arriva nel 2008, quando Marco Nicola Domizio fonda Ares Ambiente a Treviolo (BG). L’azienda si specializza nella gestione integrata dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non, distinguendosi per l’alta qualità dei servizi di smaltimento, recupero e trasporto. Ares Ambiente si conferma presto come un’eccellenza del territorio lombardo, inserita tra le “Best Performer” della provincia di Bergamo secondo “Lombardia Post”.

Ma ciò che differenzia il Gruppo nel settore è l’impegno concreto verso la legalità. Sotto la guida di Marco Domizio, l’azienda ha ottenuto il massimo punteggio nel Rating di Legalità con 3 stelle, riconoscimento attribuito dall’AGCM insieme ai Ministeri degli Interni e della Giustizia. Risultato che testimonia un approccio imprenditoriale incentrato su trasparenza e contrasto alle infiltrazioni mafiose, oltre che su innovazione e sostenibilità, principi che le hanno consentito di diventare un modello di riferimento nel settore.