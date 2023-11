Rispetto alle previsioni del mese di settembre Robert Downey jr. per Oppenheimer si conferma leader della categoria Miglior attore non protagonista, inseguito da Ryan Gosling che per Barbie ha già ottenuto una nomination ai Gotham Awards.

Completano la potenziale cinquina: Mark Ruffalo (Povere Creature!), Robert De Niro (Killers of the Flower Moon) e soprattutto Charles Melton (May December).

Dietro di loro la gara si fa molto interessante: dal favorito dei critici dei premi di metà stagione Glenn Howerton per BlackBerry al 4 volte candidato all’Oscar Willem Dafoe per Povere Creature! fino all’apprezzata performance dell'attore emergente Dominic Sessa per The Holdovers.