Quest'anno nella gara per la Miglior fotografia agli Oscar parte favorito Hoyte van Hoytema per Oppenheimer inseguito da Rodrigo Prieto per Killers of the Flower Moon, Robbie Ryan per Povere Creature! e Matthew Libatique per Maestro, tutti e 4 presenti nelle Longlists dei semifinalisti dei BAFTA.

La vera sfida è prevedere il 5° nome soprattutto dopo che ai premi del sindacato dei direttori della fotografia, gli American Society of Cinematographers Awards, è stato candidato El Conde (Edward Lachman) finora snobbato dai premi della critica americana.

A ciò si aggiungono altri 3 direttori della fotografia che potrebbero ottenere la nomination in questa categoria: da Linus Sandgren per Saltburn a Łukasz Żal per The Zone of Interest fino ad una doppia candidatura per Rodrigo Prieto, e dunque non solo per il film di Scorsese ma anche per Barbie.