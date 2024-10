"Russia e Iran stanno lavorando congiuntamente e attivamente sulla scena internazionale e sono spesso concordi nelle loro valutazioni degli eventi", ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con il suo omologo iraniano Masoud Pezeshkian.

Questo è il primo incontro tra i due presidenti che ha avuto luogo a margine della conferenza internazionale "Interconnessione di tempi e civiltà: la base della pace e dello sviluppo" tenutasi oggi ad Ashgabat, in Turkmenistan.

L'assistente del Cremlino Yury Ushakov ha detto che nel corso dell'incontro i due presidenti hanno scambiato opinioni sull'ampliamento delle relazioni tra i loro Paesi nei settori economico e culturale.

Putin si è dichiarato soddisfatto dello svolgimento dei colloqui e ha ribadito l'impegno del suo paese ad ampliare la cooperazione con l'Iran, aggiungendo che lo sviluppo delle relazioni reciproche e l'aumento del volume degli scambi commerciali stanno procedendo molto bene.

Putin ha invitato il presidente iraniano a partecipare al vertice dei BRICS e ha suggerito di tenere un incontro bilaterale durante l'evento.

Pezeshkian, da parte sua, ha espresso la sua soddisfazione per l'opportunità di incontrare il suo omologo russo e ha aggiunto a sua volta che i legami economici e culturali tra i due Paesi si stanno rafforzando, esprimendo la speranza che venga rapidamente finalizzato un accordo di partenariato strategico tra le due nazioni, sottolineando di non vedere l'ora di concludere l'accordo durante il prossimo vertice dei BRICS in Russia.

In una dichiarazione, il presidente iraniano ha affermato che i Paesi europei e gli Stati Uniti non vogliono vedere pace e tranquillità in Medio Oriente, non vogliono che le relazioni tra le nazioni dell'area si sviluppino pacificamente, mentre la situazione nella regione è peggiorata drasticamente perché Israele non riconosce "alcun standard internazionale giuridico e umanitario".

Il 4 ottobre, la guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, aveva dichiarato che gli Stati Uniti e i suoi alleati stanno sostenendo Israele nei conflitti nella Striscia di Gaza e in Libano solo per mettere le mani sulle risorse del Medio Oriente.