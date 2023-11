Il cantautore Mimmo Parisi era assente dal mercato discografico dal 2016, quando pubblicò Non sono mica Dylan Dog, un suo personale contributo per il trentennale del personaggio divulgato per la prima volta il 26 settembre del 1986 (la storia d'esordio fu scritta da Tiziano Sclavi e disegnata da Angelo Stano).

Ora il nuovo brano, Addio Michelle, è presente sui digital store. La canzone è stata rilasciata allo scoccare della mezzanotte del 24 novembre. La composizione rappresenta il ritorno alla musica del cantautore bolognese. Dal 2016 ad oggi Parisi ha dedicato le sue attenzioni al mondo della letteratura, con risultati precisi come il romanzo divulgato nell’ultima estate, Il suo nome è Bono Vox (LINEA-R). All’interno del mondo dei romanzieri il cantautore vanta un particolare riconoscimento che gli è giunto dai lettori appassionati di thriller, collegato alla pubblicazione della storia presente in All’ombra di Diabolik.



La canzone

Addio Michelle è una struggente ballad pop-rock, nella quale, con la consueta spigliatezza lirica, Mimmo Parisi racconta di un addio; i versi sintetizzano e mettono a fuoco immagini riconoscibili, perché fanno parte delle esperienze che la maggior parte delle persone ha vissuto sulla propria pelle e, soprattutto, nella personale psiche. L’esperienza di trovarsi di fronte a un bivio di marca sentimentale è un’evenienza imprevedibile. Non è facile da gestire. In Addio Michelle non manca, tuttavia, la sotterranea speranza di mutare l'esperienza traumatica in qualcosa di costruttivo.