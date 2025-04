Un brano intenso che racconta la fragilità umana tra desiderio e sopravvivenza

Si intitola "Daisy" il nuovo singolo della band Enea, dal 4 aprile disponibile su tutte le piattaforme digitali e nelle radio in promozione nazionale. Il brano, vincitore del premio per il migliore arrangiamento al contest "Botteghe d'autore 2024", affronta con coraggio e delicatezza la realtà di una donna costretta a vivere del proprio corpo, tra illusioni, compromessi e sopravvivenza.

"Daisy" è una canzone che scava nella vita notturna di una figura femminile sospesa tra dignità e disperazione. Il testo dipinge una protagonista che si trucca per nascondere i lividi e indossa una gonna rossa come arma e corazza, affrontando ogni notte con un'apparente sicurezza che nasconde una profonda solitudine. Dietro a ogni incontro c'è una contraddizione: la rivendicazione di libertà e insieme l'accettazione di un dolore che si ripete, notte dopo notte.

Con un linguaggio diretto ma poetico, viene esplorata la condizione di Daisy senza giudizio, dando voce a una realtà spesso ignorata. La musica accompagna il racconto con sonorità che uniscono il country-blues americano con la tradizione del pop italiano, confermando l'identità stilistica del gruppo.

ENEA nasce a fine 2021 ed è composto da Enea Pilotto (voce e chitarra), Michele Paci (tastiere), Federico Rampa (batteria) e Andrea Ruscelli (basso). Dopo la pubblicazione dell'EP d'esordio "Nodi" nel 2022, la band si è distinta in diversi contest nazionali, tra cui il Premio Pigro, Sanremo Rock e il Club Tenco. Nel 2024 ha pubblicato il singolo "L'avanzare dell'età" in collaborazione con Roberta Giallo ed è salita sul palco del MEI di Faenza. Con "Daisy", ENEA compie un ulteriore passo avanti nel proprio percorso, confermando una sensibilità artistica capace di raccontare storie vere, emotivamente dense e socialmente attuali. Il brano non è solo una ballata malinconica, ma un atto di umanità che invita ad ascoltare chi spesso non ha voce. Un singolo che mostra quanto la musica possa ancora raccontare il mondo con empatia e verità.

