Tra gli ospiti del Forum Ambrosetti a Cernobbio, anche il ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao.

Queste le principali dichiarazioni del ministro.

"Credo che l'autonomia... non so se voglio dire indipendenza, sovranità e autonomia... ma sicuramente l'autonomia strategica dell'Europa sia importante. Quando si è autonomi si negozia, non si dipende, si hanno alternative. ...Penso sia molto importante che parte delle risorse del Pnrr sia dedicato a ristabilire non una totale indipendenza, ma una forte autonomia dal punto di vista tecnologico. ...Ci sono grandi opportunità [perché la prossima Google possa nascere nel Vecchio Continente], dobbiamo usare questi fondi per rendere l'Europa un terreno fertile per far sì che la prossima giant tech sia europea. Dobbiamo creare l'ambiente, l'infrastruttura, il quadro normativo e gli incentivi finanziari".