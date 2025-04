Perché il 90% dei siti è invisibile (e come smettere di esserlo): Tra SERP dimenticate, keyword ignorate e SEO come arma segreta, scopri perché il tuo sito potrebbe essere bellissimo… ma completamente ignorato da Google — e cosa puoi fare subito per cambiare le cose.

Ok markeeter, momento verità: Il tuo sito è visibile su Google o è solo lì... che si fa bello per nessuno?

Il gossip digitale che non vuoi ignorare

Spoiler: il 90% dei siti web è invisibile. Invisibile come un ex che non vuoi più vedere (ma lui manco si fa trovare). Sei online, ma non converti. Come reputi il posizionamento del tuo sito su Google e motori di ricerca? Se hai appena alzato -impercettibilmente- un sopracciglio, continua a leggere.

Secondo una bomba firmata Ahrefs, su un miliardo di pagine analizzate, solo il 10% riceve traffico organico. Il resto? È nel dimenticatoio della SERP. E non è finita:

Solo il 5,7% delle nuove pagine arriva in prima pagina entro un anno (fonte)

La ricerca organica è ancora la Queen B del web con il 51% del traffico globale (fonte)

Zalando, per capirci, ha fatto un +32% di conversioni in 3 mesi con la SEO (fonte).

Tu invece aspetti ancora i like.

Keyword drama: non è una fase, è la realtà

Fai questo: apri una finestra in incognito (no, non per stalkare l'ex). Digita le keyword che dovrebbero descrivere ciò che fai. E guarda dove appari:

"fotografo matrimoni Firenze "

" "trattamento viso Milano "

" "piatti artigianali italiani"

Ci sei? Sei sparito? Sei in pagina 8 dove nessuno osa cliccare?

🔍 La checklist del "mi sa che sto sbagliando qualcosa"

Il tuo nome compare?

Compare per servizio + città?

Hai pagine indicizzate? (site:iltuosito.it)

I tuoi titoli attirano o fanno dormire?

I tuoi contenuti sono vicini ai clic o lontani anni luce?

3+ NO? Houston, abbiamo un problema -S.O.S.- SEO.

Cosa puoi fare (oltre a una crisi esistenziale)

Mappa le keyword per cui sei posizionato (o non lo sei).



per cui sei posizionato (o non lo sei). Scopri il keyword gap : i tuoi concorrenti si stanno prendendo i tuoi clic.

: i tuoi concorrenti si stanno prendendo i tuoi clic. Usa tool gratuiti per verificare il tuo posizionamento su Google e motori di ricerca. Ce ne sono, li conosci, sfruttali. O inizia da qui se vuoi una scorciatoia.

TL;DR (Too Lazy? Damn Right.) Only 3 Rules:

La SEO è il nuovo outfit: se non ti si nota, è un problema. Visibilità non è solo design. È posizionamento. Chi vince su Google, non gioca più a indovina chi.



Be found. Be relevant. Be heard.

O sei solo pixel in un oceano di niente.



Contatti Stampa

Mary Loprete

Seo & International Marketing Expert

InYourLife Web Agency Firenze

📧 [email protected]

📧 📞 +39 055 8791909

Seguimi su LinkedIn