Lo scorso ottobre Italgas firmava l’accordo per l’acquisizione di 2i Rete Gas, controllata da F2i e Finavias. Con quest’operazione, il Gruppo guidato da Paolo Gallo punta a divenire un campione europeo del gas, migliorando l’efficienza e la qualità del servizio e accelerando la transizione verso la net zero.



Paolo Gallo: Italgas può diventare campione europeo del gas grazie a 2i Rete Gas

A ottobre 2024, è stato firmato l’accordo tra Italgas, F2i e Finavias per la cessione di 2i Rete Gas al Gruppo guidato da Paolo Gallo. Le azioni dell’azienda, attiva in 2.226 Comuni con 72mila chilometri di rete e 4,9 milioni di clienti, prima della firma erano in mano a F2i, che ne possedeva il 63,9%, e Finavias, che deteneva il resto dei titoli. Con l’intesa raggiunta a ottobre, l’intera quota azionaria è stata promessa a Italgas, sempre più vicina a creare “un campione europeo del gas”. È questo l’ambizioso obiettivo del Gruppo di Torino. Ad affermarlo era stato l’Amministratore Delegato Paolo Gallo durante un’intervista rilasciata a “La Stampa” la scorsa estate. “Con quest’operazione otterremo un significativo passo avanti nel consolidamento del settore, generando maggiore efficienza e migliore qualità del servizio, e accelerando anche la transizione energetica verso le emissioni nette zero”, aveva dichiarato il manager. “Solo in presenza di un campione europeo, in termini di taglia e peso, si riuscirà a mettere mano agli importanti investimenti necessari alla transizione ecologica. Con un numero troppo alto di operatori medio-piccoli, invece, il tempo richiesto per conseguire gli obiettivi climatici sarebbe molto più lungo”, avevo poi aggiunto.



Paolo Gallo: 2i Rete Gas è una grande opportunità per il consolidamento del settore

Nell’intervista, Paolo Gallo aveva spiegato che la riforma lanciata più di 12 anni fa per le gare gas aveva come obiettivo la riorganizzazione del settore, favorendo gli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture mediante il consolidamento del comparto. Negli anni, però, le gare effettivamente svolte sono state pochissime e quindi quell’impulso a cui si aspirava non si è mai visto. “2i Rete Gas – aveva affermato l’Amministratore Delegato di Italgas – è una grande opportunità per consolidare il settore e proseguire nel percorso di digitalizzazione delle reti e degli impianti del nostro Paese, come abbiamo fatto sul nostro network”. In quell’occasione, il manager aveva rimarcato, ancora una volta, che “la trasformazione digitale è un abilitatore di futuro perché favorisce la progressiva sostituzione del gas di origine fossile con i gas rinnovabili, generando ricadute positive in termini di decarbonizzazione dei consumi, sicurezza degli approvvigionamenti e competitività dei costi dell’energia per famiglie e imprese”.