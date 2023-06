Si è tenuto a Padova per l’undicesimo anno consecutivo nei giorni 18-21 maggio 2023 il Festival Biblico edizione 2023, sul libro biblico che parla delle “origini”.

L'importante evento a livello Nazionale è stato organizzato dall'Ucai "Unione Cattolica Artisti Italiani" e si è svolto il 20 maggio nella chiesa di "San Gaetano", nell'ambito del Festival Biblico 2023, con la consulenza ecclesiastica di Don Roberto Ravazzolo. Il tema di quest'anno è stato Genesi 1-11. E dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona - riflessioni sulla Creazione che è stato anche fonte d'ispirazione per una mostra di pittura curata da Laura Sesler.

Numerosi i partecipanti da tutt'Italia. La scrittrice romana Rosaria Di Donato, che ha preso parte all'iniziativa, ha così commentato:



E' con grande gioia che ringrazio la Presidente Raffaella Bettiol, per l'invito a partecipare con un mio testo, al Recital poetico del Gruppo Poeti Ucai (Unione Cattolica Artisti Italiani) di Padova: In principio era il Verbo è stato è stato mirabilmente letto dal critico Stefano Valentini".

Nel corso della manifestazione hanno partecipato numerosi artisti e sono sono state recitate poesie di: Adriana Agostinis, Enzo Bacca, Raffaella Bettiol, Luigina Bigon, Rosaria Di Donato, Marina Enrichi, Silvia Gobbin, don Giuseppe Magrin, Maria Luisa Ottogalli, Rosanna Perozzo, Annalisa Rodeghiero, Giovanni Sato, Stefano Valentini, Lorenza Zuccaro.

Nel corso dell'evento è stata distributa ai presenti in forma gratuita, anche una preziosa plaquette poetica del Festival a cura di Valentina Editrice (Padova).



Pubblichiamo di seguito uno dei testi poetici che ne fanno parte:

In principio era il verbo di Rosaria di Donato

ancora canta in noi

la parola che schiude mondi

suscita universi in espansione

colma abissi di solitudine

in principio era il Verbo

e il suo respiro era Sapienza

Amore che aleggiava

e costruiva

dio disse e fu la luce

chiamò le stelle firmamento

separò l’ombra dal chiarore

divise i flutti dalla terraferma

allontanò il cielo dalla terra

e le croscianti acque

dell’immenso cosmo dagli oceani

perché fosse eterna armonia

come narciso splendente

a primavera creò la bellezza

dal nulla e pose in ogni essere

vivente un soffio di libertà

è in noi quel giardino

siamo uomini e donne

dell’eden non dell’inferno

ci sono strade per andare lontano

in principio era il Verbo

Rosaria Di Donato è nata a Roma dove vive. Laureata in filosofia (quadriennale e specialistica), insegna in un liceo classico statale. Ha pubblicato cinque raccolte di poesia: Immagini, Ed. Le Petit Moineau, Roma 1991; Sensazioni Cosmiche, Ed. Le Petit Moineau, Roma, 1993; Frequenze D’Arcobaleno, Ed. Pomezia-Notizie, Roma 1999; Lustrante D’ Acqua, Ed. Genesi, Torino 2008; Preghiera in Gennaio, Ed. Macabor, Francavilla Marittima (CS) 2021.

UCAI - SEZ. DI PADOVA - Riferimenti: Presidente Raffaella Bettiol Via Belzoni, 141 – 35131 – Padova 049.80.73.821 348.79.45.820 – [email protected]; Don Roberto Ravazzolo, c/Centro Universitario Studentesco, Via Zabardella 82 – 35100 Padova

