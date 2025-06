CASERTA / (Ernesto Genoni) – La Settimana Biblica, che sarà inaugurata da S.E. Mons. Pietro Lagnese, è un'esperienza culturale e spirituale che richiama a Caserta, da diversi anni, cultori e appassionati della Bibbia da tutta Italia, che qui si confrontano con esperienze territoriali nell'ambito del progetto "Bibbia e cultura europea". Una esperienza annuale attesa e partecipata dall’intera comunità diocesana, che si innesta a supporto del Programma Pastorale della Chiesa italiana nella celebrazione del Giubileo 2025.

La cinque giorni dal 1 al 5 luglio prossimi, all’Hotel Plaza – ci spiega don Valentino Picazio, direttore del Centro Apostolato Biblico e dell’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università – “ha scelto come criterio tematico per quest’anno “Il Vangelo secondo Giovanni”, con il supporto esegetico dei biblisti Giuseppe De Virgilio, docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Università della S. Croce a Roma, ed Eusebio Gonzàlez, docente di Teologia Biblica presso la Pontificia Università della S. Croce a Roma”.

Tra i successi più significativi che sono stati raccolti negli anni, con le attività bibliche casertane, troviamo: ‘La Bibbia sui banchi di scuola’, il metodo della ‘Biro a quattro colori’, la “Lectio Divina”, la “Missione Biblica popolare”, la “Domenica della Parola”, la “Via della Bibbia”.

Alla Settimana Biblica di Caserta partecipano laici, sacerdoti, credenti e non credenti – tra questi molti hanno assunto ministeri all’interno delle comunità ecclesiali, scegliendo di percorrere un cammino teologico all’Istituto di Scienze Religiose interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” area casertana Capua, o alla Facoltà Teologica, o scegliendo di aderire al nuovo percorso di formazione permanente “Seguimi”.

La Settimana Biblica, - sostenuta dal Vescovo di Caserta e Arcivescovo eletto di Capua, Mons. Pietro Lagnese - è organizzata dalla Diocesi di Caserta con il patrocinio dell'Associazione Biblica Italiana, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano "Ss. Apostoli Pietro e Paolo" e con la Segreteria del Centro Apostolato Biblico Diocesano.

“Quella di Caserta – scrive don Valentino - è un’esperienza che è cresciuta negli ultimi 28 anni di attività continua, soprattutto grazie alla familiarità del popolo di Dio con la Sacra Scrittura. Al Centro Apostolato Biblico della Diocesi, si è sviluppata una reale rete di relazioni sia con le persone distintamente, che in parrocchia, come nella scuola, nel mondo del lavoro e nelle case, una rete che ha donato la Parola di Dio al centro di ognuna di queste esperienze, facendo nascere nuovi Gruppi di Ascolto della Parola e un rinnovato attaccamento alla lettura della Bibbia. - Per il futuro il progetto - condiviso con gli animatori biblici, ricorda don Valentino - è quello di lavorare sui giovani con una Settimana Biblica dedicata tutta a loro. Abbiamo fatto questa esperienza per alcuni anni e c’è stata anche una buona partecipazione. Ora, nell’anno del Giubileo, desideriamo riprendere questa esperienza con i ragazzi e i giovani, per condividere con loro sempre più le profetiche parole del Card. Carlo Maria Martini: ‘Il futuro dell’Europa e dei giovani passa attraverso la familiarità con la Bibbia, codice delle radici dell’Occidente”.

“La prima edizione – ricorda don Valentino - fu ospitata presso l’Eremo di S. Vitaliano a Casola (CE), con pochi amici. In quella occasione affrontammo la lettura del Vangelo di Marco. Nel corso degli anni, grazie anche alla collaborazione di don Giuseppe De Virgilio, docente di Sacra Scrittura presso la Pontificia Università della S. Croce a Roma, la Settimana Biblica di Caserta ha visto la partecipazione di convegnisti provenienti da tutta Italia, con noti biblisti, ed è diventata un appuntamento importante anche per il patrocinio dell’ Associazione Biblica Italiana (ABI)”. - Sul sito del Centro Apostolato Biblico, http://www.centroapostolatobiblico.it/ oltre al programma dettagliato e le note logistiche, tutte le informazioni utili per iscriversi e partecipare alla XXVIII Settimana Biblica di Caserta. [email protected]