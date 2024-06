Da lunedì 17 giugno 2024, il Centro Medico delle Murge inaugura l'apertura del nuovissimo Poliambulatorio situato a Cassano delle Murge, in provincia di Bari. Questo moderno centro sanitario mira a diventare un punto di riferimento nel cuore della Puglia ed è ora pronto per accogliere i pazienti e offrire servizi di alta qualità in diverse specialità mediche. Le prenotazioni per le visite specialistiche sono ufficialmente aperte!



Branche mediche disponibili

Il Poliambulatorio di Cassano delle Murge si distingue per un'ampia gamma di servizi specialistici. Attualmente, è possibile prenotare visite nelle seguenti aree:

Allergologia: diagnosi e trattamento delle allergie e delle patologie immunologiche.

Dietologia e Nutrizione: consulenze nutrizionali e piani alimentari personalizzati.

Ecografia Diagnostica: esami ecografici per una diagnosi precisa e tempestiva.

Cardiologia: controlli cardiologici e gestione delle malattie cardiovascolari.

Gastroenterologia: diagnosi e cura delle patologie dell'apparato digerente.



Espansione dei Servizi

Il CMM è impegnato a migliorare continuamente la sua offerta sanitaria. Nei prossimi giorni, aprirà altri ambulatori specialistici per soddisfare le esigenze dei pazienti. Di tutte le novità e le nuove aperture gli utenti saranno informati tramite i canali di comunicazione ufficiali.



Come Prenotare

Per facilitare l'accesso ai servizi, il CMM offre diverse modalità di prenotazione:

Telefono: numero 080-5207046 per parlare direttamente con il personale di Segreteria

WhatsApp: chat disponibile al numero 327-9638901 per prenotare in modo rapido.

Email: Scrivi a [email protected] per richiedere informazioni o fissare un appuntamento.

Di Persona: presso la sede di Via Thaon De Revel 20/G a Cassano delle Murge (BA)