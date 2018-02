Sabato 10 febbraio, alle ore 16,00, in

Via Marina a Reggio Calabria (monumento dedicato a Ciccio Franco), diremo

una preghiera per le vittime Delle foibe...UOMINI DONNE BANBINI TRUCIDATI DELLA SINISTRA ITALIANA PARTIGIANA.

Tutta la destra calabrese e siciliana è pregata di partecipare per un omaggio a queste povere vittime.

In prima fila per nn dimenticare.

MANU TUCCI

SEGRETARIO REGIONALE CALABRESE

LA STAMPA È INVITATA!