Alla Terrazza Lounge Hilton a Sorrento quello che inizia venerdì 9 luglio e finisce domenica 11 luglio è un weekend all'insegna del sound internazionale e di un "Apericena" di qualità assoluta. Torna il dj del Coya di Montecarlo, Carmine Sorrentino, che aveva già infuocato gli animi degli ospiti della Terrazza Lounge con un dj set afro deep di grandissimo livello. Sabato ecco l'eclettismo musicale di Marco Piccolo, il dj partenopeo più amato dal jet set campano. Domenica immancabile appuntamento con l'aperitivo italiano "Spaghetti Cocktail".

Carmine Sorrentino dj storico del Jiimmy'z di Montecarlo e adesso colonna portante del Coya, approda di nuovo alla Terrazza Hilton venerdì 9 luglio, per un altro dj set afro deep di grande spessore. Un genere musicale portato in grande auge dal dj Black Coffee e che in Carmine trova uno dei massimi esponenti a livello italiano. Questo sound piace molto, grazie ai suoni caldi e le melodie che spaziano dal tribale al latino in un mix unico e vibrante. Oltre al famosissimo Jimmy'z e al Coya, tra i locali più rappresentativi dove Carmine si è esibito e si esibisce ricordiamo Buddha Bar di Monaco, Sass Cafe Dubai, Posh Club Brasile, Kings Club St Moritz, Le Volute Montreal, La Fiesta Punta dell'Este e molti altri. Carmine è anche produttore e remixer. Il suo progetto di maggior successo è stato "Miss Jane" con il grande successo "It's a Fine Day" che ha venduto oltre un milione di copie.

Sabato 10 invece prima la prima volta alla console della Terrazza Lounge dell' Hilton a Sorrento ecco Marco Piccolo, il dj più amato dal jet set campano, grazie ad un sound ricercato e di respiro internazionale. Personaggio eclettico ed elegante, Marco calca la scena delle notti partenopee da molti anni esibendosi nei migliori club di come La Mela, Il Neasy e Il Voga, solo per citarne alcuni. Le sue esibizioni sono energiche e coinvolgenti; musicalmente spaziano molto: dal suono caldo e profondo della Deep-House, fino ad arrivare ai veri ed immortali classici dell'House Music. Tante le collaborazioni con i più prestigiosi club italiani ed esteri tra cui spiccano il Jet Set di Roma, il Number Two di Capri, il Country Club di Portorotondo in Sardegna, il QI Clubbing di Rovato, il Bamboo di Bucharest, il Ciclope di Palinuro, il Valentino di Ischia, l'Arches Club di Rodi e molti altri. Non solo dj ma anche producer, Marco Piccolo con lo pseudonimo di Little Mark ha remixato e lavorato con tanti artisti di calibro internazionale tra cui spiccano fra tutti, nella sua discografia, le collaborazioni con i Daddy's Groove , con i quali ha realizzato tre singoli "Fairy Tale", "We are in da house" e quello a cui è personalmente più affezionato: "Shorebreak", pubblicato sulla celebre etichetta americana Strictly Rhythm e della britannica Defected.

Domenica 11 luglio Terrazza Lounge dell' Hilton a Sorrento ecco l'immancabile appuntamento con l'aperitivo italiano Spaghetti Cocktail. L'evento settimanale che sta già diventando un must, per la simpatia del fomrat che unisce grande musica italiana e food di eccellenza rigorosamente made in Italy, con show cooking per gli ospiti… che rendono lo chef uno show man d'eccezione!